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Шоу-бизнес
Наглотавшаяся неизвестных таблеток после ухода мужа Пугачева оставила детей: Что же ты натворил?

Наглотавшаяся неизвестных таблеток после ухода мужа Пугачева оставила детей: Что же ты натворил?

Алла Пугачева рассталась со своим любимым мужем, а также забрала детей в Россию.
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Максим Галкин, можно сказать, ушел из семьи. Ведь в Россию Примадонна вернулась вместе с детьми, а вот муж остался за границей, где продолжает свою концертную деятельность. Так что, теперь своих наследников комик не видит, а все, что ему остается, смотреть видео, которые для него снимает Алла Пугачева.

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 Максим Александрович Галкин

Максим Александрович Галкин Юморист

Накануне юморист опубликовал в своем микроблоге один из таких роликов. Примадонна записала типичное утро перед школой: наследники в форме, шикарный завтрак из булочек и фруктов, но и умудрилась заснять деталь, которая насторожила народ.

"Такой вкусный хлеб, варенье, малинка... Что еще надо? Ничего! И мои таблеточки", – сказала Алла Пугачева, направив камеру на банку с неизвестными медикаментами. Собственно, каких препаратов наглоталась артистка после расставания с мужем и возвращения в Москву, осталось загадкой, ведь никто из супругов об этом не обмолвился.

Но внимание публики привлекло не только это. Многие обратили свой взор на лицо Гарри, который совсем не выглядит счастливым: кто-то предположил, что в камеру он посмотрел с сожалением и тоской по отцу.

"Ух, этот взгляд...Что же ты, папка, натворил, теперь будешь только по видео смотреть на детей", – такой комментарий появился на странице Максима Галкина.

Хотя, вполне возможно, что удрученность мальчика связана с насыщенной учебой. Ведь, как признался Гарри, со школы он вернется в восьмом часу вечера. Собственно, народ удивило еще и то, что в учебном заведении Алла Пугачева своих наследников оставила так надолго.

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Алла Пугачева. Фото: Anatoly Lomokhov / Global Look Press / www.globallookpress.com
Автор: 15 сентября 2022, 14:04 Источник: Соцсети • Требует проверки
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