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Шоу-бизнес
Хитрый план не поможет: Галкину предрекли страшное будущее в России

Хитрый план не поможет: Галкину предрекли страшное будущее в России

Вернувшись в Россию, Максим Галкин уже не сможет зарабатывать в своей сфере.
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Пока Примадонна пытается восстановить свою репутацию после возвращения на родину, ее муж Максим Галкин продолжает жить за границей и строить там карьеру. Судя по всему, шоумен твердо обосновался за рубежом и уже не собирается возвращаться в Россию на пмж.

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Максим Александрович Галкин

Максим Александрович Галкин Юморист

После того, как Галкин больше полугода прожил за рубежом, поклонники уже не могут себе представить его возвращение на родину. Ведь он не раз негативно высказывался в адрес России, и теперь фанаты отвернулись от него. Некоторые и вовсе считают, что Максиму Галкину в России грозит арест и тюремный срок.

Пока Галкин развлекает западную публику, эксперты в России убеждаются все больше, что на родине шоумен уже намотал себе "десяточку строгого режима". Так считает Тигран Кеосаян, Сергей Соседов и многие другие известные личности.

Впрочем, некоторые считают, что Максим Галкин мог уже вернуться в Россию, и теперь Алла Борисовна якобы выстраивает хитрый план по спасению репутации опального муженька, пишет "Царьград". Впрочем, хитрый план все равно не поможет, ведь даже Дмитрий Песков сказал, что Галкину с Россией не по пути.

Ранее "Дни.ру" писали о том, что в Сети предположили, что Лариса Гузеева могла способствовать появлению хамской надписи на фасаде телецентра "Останкино" в адрес Аллы Пугачевой. Недавно там появилась надпись: "Алла, где мужа ********?" (потеряла – прим. ред.)

КАК ПЕНСИОНЕРАМ ОФОРМИТЬ ЛЬГОТЫ НА ЖКХ

Максим Галкин. Фото: Anatoly Lomokhov/ Global Look Press/ Globallookpress.com
Автор: 13 сентября 2022, 17:58 Источник: ProZVEZD ✓ Надежный источник
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