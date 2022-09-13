Хитрый план не поможет: Галкину предрекли страшное будущее в России

Вернувшись в Россию, Максим Галкин уже не сможет зарабатывать в своей сфере.

Пока Примадонна пытается восстановить свою репутацию после возвращения на родину, ее муж Максим Галкин продолжает жить за границей и строить там карьеру. Судя по всему, шоумен твердо обосновался за рубежом и уже не собирается возвращаться в Россию на пмж.

После того, как Галкин больше полугода прожил за рубежом, поклонники уже не могут себе представить его возвращение на родину. Ведь он не раз негативно высказывался в адрес России, и теперь фанаты отвернулись от него. Некоторые и вовсе считают, что Максиму Галкину в России грозит арест и тюремный срок.

Пока Галкин развлекает западную публику, эксперты в России убеждаются все больше, что на родине шоумен уже намотал себе "десяточку строгого режима". Так считает Тигран Кеосаян, Сергей Соседов и многие другие известные личности.

Впрочем, некоторые считают, что Максим Галкин мог уже вернуться в Россию, и теперь Алла Борисовна якобы выстраивает хитрый план по спасению репутации опального муженька, пишет "Царьград". Впрочем, хитрый план все равно не поможет, ведь даже Дмитрий Песков сказал, что Галкину с Россией не по пути.

Ранее "Дни.ру" писали о том, что в Сети предположили, что Лариса Гузеева могла способствовать появлению хамской надписи на фасаде телецентра "Останкино" в адрес Аллы Пугачевой. Недавно там появилась надпись: "Алла, где мужа ********?" (потеряла – прим. ред.)