Вместе: Красотку из "Уральских пельменей" поймали с женатым Масляковым

Вскрылись интересные детали жизни Юлии Михалковой.

Звезда шоу "Уральские пельмени", несмотря на свою открытость в социальных сетях, редко дает интервью. Так что, узнать подробности ее жизни можно только через знакомых. Вот и на этот раз о Юлии Михалковой всплыли пикантные детали.

Артистка училась в Екатеринбурге – в театральном институте, и уже тогда начала свою карьеру на телевидении. Более того, она начала играть в КВН, за что ее уважали не только однокурсники, но и педагоги. А еще это позволяло ей прекрасно справляться с домашними заданиями – с некоторыми благодаря своей связи с ведущим популярной телеигры Александром Масляковым.

Как оказалось, на одной из пар студентам дали задание – проанализировать сетку вещания телеканала на свой выбор. И Юлия Михалкова решила посвятить работу КВН. В итоге преподаватель был в восторге, особенно когда будущая звезда "Уральских пельмене" показала снимок, на котором стоит вместе с на тот момент уже женатым Александром Масляковым.

Однако из-за плотной работы на телевидении уже в студенческое время у артистки начались проблемы: она стала пропускать пары, перестала делать домашние задания, и даже боялась не окончить учебное заведение. Благо, у преподавателей Юлия Михалкова была на хорошем счету, поэтому ей позволили участвовать в отчетной постановке.