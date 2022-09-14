"Отборные маты слышат все": Прыснувшая ядом Поплавская перешла дорогу Собчак

Ксению Собчак часто критикуют и за высказывания, и за работу, и за поведение.

Как передает RT, полиция проводит проверку одного из ее каналов. По данным телеканала "360", полиция ищет в одном из выпусков ее шоу пропаганду нетрадиционных отношений среди подростков, а URA.ru уточняет, что причиной стала жалоба на Ксению Собчак одного из зрителей.

Кажется, что столкновение с критикой – это у теледивы семейное. К слову, ее мужа Константина Богомолова тоже одно время обливали грязью из-за его неоднозначных театральных постановок. И хотя шум немного приутих, Мария Шукшина вновь решила напомнить народу, как пагубно творчество режиссера влияет на молодежь.

Актриса написала открытое письмо, в котором призвала убрать всю грязь со сцены, а также с телеэкранов. Она накинулась на Клаву Коку, которая нецензурно пела на одном из концертов. "Отборные маты песни слышат все..." – написала блондинка. Досталось и супругу Ксении Собчак – за скандальную постановку "Король Лир".

"Кто позволил Константину Богомолову в театре на Малой Бронной ставить обнаженные спектакли и глумиться над формой военных, над памятью о ВОВ, ставя спектакли где актеры недвусмысленным образом берут в рот пистолет, облизывают его всячески подчеркивая сексуальный подтекст", – возмутилась актриса.

Ее открытое письмо поддержала Яна Поплавская, разместив в своем микроблоге. Таким образом, блондинка, можно сказать, перешла дорогу журналистке – условно говоря, прыснув ядом, как и Мария Шукшина, она согласилась с критикой режиссера. Сама Ксения Собчак пока никак не отреагировала на слова в адрес мужа.