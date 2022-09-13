"Как ее в школу пустили?": вышвырнутая после скандала с наркотой нищенка Бочкарева стала педагогом

Российская актриса театра и кино, певица и телеведущая Наталья Бочкарева стала популярной после съемок в комедийной сериале "Счастливы вместе" на ТНТ, где она сыграла не одаренную умом Лену Букину. Ее жизнь перевернулась с ног на голову в 2020 году после скандального ДТП, о котором писали все СМИ.
Судебно-криминальная история о том, что в трусах у Бочкаревой полиция якобы нашла наркотики, отказ от показаний и уголовное дело были у всех на слуху. Но к удивлению многих, актрису тогда освободили от ответственности.
Тем не менее, жизнь Натальи Бочкаревой круто изменилась. Ее буквально вышвырнули за борт шоу-бизнеса и не продлили контракт с театром. В 2021 году ее уволили из МХТ им. Чехова. По словам актрисы, уходить из театра она не хотела. "Ушли меня", – рассказывала расстроенная знаменитость.
Звезда не скрывала, что была раздавлена увольнением. Однако уход из театра открыл для Бочкаревой новые возможности. На днях актриса засветилась в одной из мытищинских школ. Наталья Бочкарева появилась на людях в белоснежном пальто в пол, а на ее ногах сверкали серебристые туфельки. Актриса приехала на первое организационное собрание своего кружка.
Как выяснилось, теперь актриса будет возглавлять развивающий кружок, о чем она сама рассказала в соцсетях. Многие родители были шокированы появлением опальной звезды в стенах образовательного учреждения. Конечно, ведь после такого скандала отмыться очень нелегко. Но, судя по всему, денег у нее действительно немного, раз приходится вести кружки.
"Побирается по детям"; "Как ее вообще в школу пустили?"; "Чему она научит детей?" – шептались родители первоклашек.
Напомним, после увольнения из театра Наталья Бочкарева встала на путь истинный, окончила режиссерские курсы у Владимира Хотиненко и открыла собственную школу.