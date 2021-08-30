"Ушли меня": выкинутая из театра Наталья Бочкарева обвинила коллег в кознях

Звезда сериала "Счастливы вместе" Наталья Бочкарева рассказала, почему покинула МХТ им. Чехова. По словам актрисы, уходить из театра она не хотела. "Ушли меня", – сказала знаменитость в свежем интервью. Бочкарева отметила, что ее выкинули из труппы по отработанной схеме – просто не продлили контракт.
В МХТ им. Чехова, как заметила звезда сериала "Счастливы вместе", она столкнулась с подковерными играми. Интриги – обычное дело в театральной среде.
"120 эгоцентричных личностей, каждая из которых о себе высокого мнения", – отметила звезда ситкома "Счастливы вместе" в свежем интервью.
Наталья считает, что ее увольнение – это результат козней. Между тем Бочкарева уверена, что еще легко отделалась, ведь в ее случае "ножи в спину были лайтовые".
Артистка не скрывает, что была раздавлена увольнением. В тот момент в ее жизни был только театр, поэтому она чувствовала горечь. Сегодня Бочкарева смотрит на ситуацию иначе. Уход из театра открыл для Натальи много новых возможностей. Например, артистка освоила еще одну профессию – она окончила режиссерские курсы у Владимира Хотиненко, а затем открыла собственную школу.
Сейчас Наталья Бочкарева активно снимается. Этой осенью у знаменитости плотный рабочий график – всего два-три выходных. Кроме того, звезда ситкома "Счастливы вместе" учится в Строгановке. Знаменитость изучает живопись и скульптуру. Наталья мечтает восстанавливать старинные здания и усадьбы.
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