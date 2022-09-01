"Морду набить": Вернувшуюся после бегства из России Пугачеву растерзали толпой до последнего вздоха

Минувшей весной Примадонна отечественной эстрады вместе с мужем и детьми сбежала из России. Когда артистку окрестили эмигранткой, она вышла на связь и заявила, что отъезд связан с отдыхом и лечением, а домой она вернется – ближе к сентябрю. Свое обещание Алла Пугачева сдержала и приехала в Москву, правда, вечно работающего супруга оставила за бугром.
Звезда уже успела отвести детей в школу. Как передает Пятый канал, Лиза и Гарри пошли в элитную гимназию. Но рядом с учебным заведением ее ждал не очень приятный сюрприз. Не успела певица сесть в свою машину, как к лобовому стеклу подбежала толпа журналистов – каждый норовил пообщаться с Примадонной.
В итоге представители прессы, можно сказать, растерзали Аллу Пугачеву, которая за последние годы явно отвыкла от публичных заявлений. Но звезда все же решила уделить время журналистам и рассказала о начале учебного года своих наследников: мол, Лиза и Гарри к школе готовы, может быть, пойдут в новые кружки, а уроки будут делать без помощи знаменитой мамы.
Но последняя фраза супруги Максима Галкина многих точно удивила. На вопрос о том, что Примадонне захотелось сделать после приезда в Москву, она ответила: "Морду набить одному человеку". На этом запал на общение с прессой у нее закончился. Терзавшие Аллу Пугачеву журналисты услышали лишь ее последний вздох и доброжелательное "Всего хорошего".