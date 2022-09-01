Бьется в конвульсиях: Брошенный на произвол судьбы на чужбине Галкин превратился в лысого старика

Максим Галкин коротает время в одиночестве вдали от жены и детей.

Знаменитое семейство еще весной покинуло Россию и уехало за границу. Сама Примадонна объяснила отъезд лечением и отдыхом, а вернуться на родину обещала к сентябрю. Так и получилось: Алла Пугачева с детьми приехала домой, а вот Максима Галкина оставила за границей.

Комик, так сказать, оказался брошен на произвол судьбы на чужбине, ведь за годы совместной жизни он наверняка привык к заботе и вниманию со стороны супруги. Но что поделать, артисту надо работать, ведь концерты с критикой годами кормившей его страны никто не отменял! Так что, в отсутствие семьи юморист продолжает кататься по миру и выступать перед местной публикой.

На днях Максим Галкин прибыл в Сидней и уже успел показать поклонникам свою прогулку по ботаническому саду. Судя по всему, без родных шоумен не скучает и старается занимать свое время разными способами. На одном из последних опубликованных в его микроблоге роликов он запечатлен на корабле, рассекающем воду и двигающемся в сторону земли.

Комик в джинсах и футболке решил изобразить Владимира Ильича Ленина. Пародируя его жесты, мимику и голос, он, можно сказать, превратился в лысого старика, потому что получилось правдоподобно. "Вперед, товарищи, вперед!" – крикнул супруг Аллы Пугачевой. При этом Максим Галкин забавно размахивал руками, правда, его движения были больше похожи на конвульсии.