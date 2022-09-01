"Взрывные разоблачения": зверски раздавленная Меган Маркл обнародовала грязные секреты королевской семьи

Королевская семья в ужасе – Меган Маркл может подмочить незапятнанную репутацию.

Жизнь Меган Маркл в Великобритании нельзя назвать сказочной. К американской актрисе относились с пренебрежением, о чем она позже рассказала в сокрушительном интервью. Покинув королевский дом и уехав в США, Меган побеседовала с Опрой Уинфри и публично обвинила монаршею семью в расизме. Так, по ее словам, когда женщина была в положении, с принцем Гарри была проведена беседа по поводу цвета кожи его нерожденного ребенка. Из-за всего этого Меган была зверски раздавлена и постоянно испытывала стресс.

Теперь же она публично рассказывает общественности о непростой жизни в Англии. Накануне стало известно, что монархи готовятся к очередным сенсациям, так как, по словам источников, Меган планирует написать книгу. "Королевская семья может быть настроена на новые взрывные разоблачения", – пишет газета Mirror. Так, выяснилось, что супруга принца Гарри вела личный дневник во время пребывания в Великобритании, а этим летом она сказала, что нашла мемуары, находясь в семейном коттедже Виндзоре.

Стоит отметить, что Меган Маркл уже обнародовала грязные секреты королевской семьи. Так, она запустила авторский подкаст с провокационными заявлениями под названием "Archetypes", который вышел на платформе Spotify. Кроме того, брюнетка заявила, что теперь снова будет вести страничку в запрещенной в России социальной сети.