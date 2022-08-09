Задохнулся: Тяжелобольной Корчевников ушел в другой мир после жутких страданий

Одно из главных – борьба с опухолью мозга. Журналист перенес сложную операцию, а после частично потерял слух – из-за последствий перенесенного в детстве менингита. Несмотря на тяжелые болезни, Борис Корчевников продолжает работать и наслаждаться жизнью.
Ведущий шоу "Судьба человека" – настоящий патриот. Кажется, это настроение он старается передать поклонникам, время от времени публикуя в микроблоге свои мысли. На этот раз шоумен решил поговорить о социальных сетях, которые вот уже несколько месяцев недоступны россиянам из-за блокировки Роскомнадзором.
Для многих людей это событие стало настоящей трагедией, а вот Борис Корчевников нашел плюсы в сложившейся ситуации. Он признался, что только сейчас стал дышать свободно, а раньше, судя по всему, задыхался – когда рука так и тянулась полистать ленту с фотографиями и видео.
Сейчас журналист ушел в совершенно другой мир – мир без зависимости. Никаких сервисов VPN он не изучал, так что среди пользователей запрещенных соцсетей его больше нет. Именно за эти месяцы он, видимо, осознал, как жутко страдал, теряя свое драгоценное время, заменяя живое общение на виртуальное и впитывая в себя ненужную информацию.
"Все, что мы считаем "полезной информацией" в них – только ее иллюзия. Мертвая вода. Увиденное скользит по верхней кромке сознания и редко – если не никогда – не падает на его дно", – высказался Борис Корчевников.