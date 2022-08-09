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Шоу-бизнес
Задохнулся: Тяжелобольной Корчевников ушел в другой мир после жутких страданий

Задохнулся: Тяжелобольной Корчевников ушел в другой мир после жутких страданий

Несмотря на свой еще совсем молодой возраст на пути у популярного телеведущего Бориса Корчевникова было уже немало испытаний.
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Одно из главных – борьба с опухолью мозга. Журналист перенес сложную операцию, а после частично потерял слух – из-за последствий перенесенного в детстве менингита. Несмотря на тяжелые болезни, Борис Корчевников продолжает работать и наслаждаться жизнью.

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 Борис Вячеславович Корчевников

Борис Вячеславович Корчевников актер, телеведущий

Ведущий шоу "Судьба человека" – настоящий патриот. Кажется, это настроение он старается передать поклонникам, время от времени публикуя в микроблоге свои мысли. На этот раз шоумен решил поговорить о социальных сетях, которые вот уже несколько месяцев недоступны россиянам из-за блокировки Роскомнадзором.

Для многих людей это событие стало настоящей трагедией, а вот Борис Корчевников нашел плюсы в сложившейся ситуации. Он признался, что только сейчас стал дышать свободно, а раньше, судя по всему, задыхался – когда рука так и тянулась полистать ленту с фотографиями и видео.

Сейчас журналист ушел в совершенно другой мир – мир без зависимости. Никаких сервисов VPN он не изучал, так что среди пользователей запрещенных соцсетей его больше нет. Именно за эти месяцы он, видимо, осознал, как жутко страдал, теряя свое драгоценное время, заменяя живое общение на виртуальное и впитывая в себя ненужную информацию.

"Все, что мы считаем "полезной информацией" в них – только ее иллюзия. Мертвая вода. Увиденное скользит по верхней кромке сознания и редко – если не никогда – не падает на его дно", – высказался Борис Корчевников.

КАК ПЕНСИОНЕРАМ ОФОРМИТЬ ЛЬГОТЫ НА ЖКХ

Борис Корчевников. Фото: Ltd Foma / Russian Look / www.globallookpress.com
Автор: 9 августа 2022, 13:37 Источник: Телеграм-канал Бориса Корчевникова ✓ Надежный источник
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