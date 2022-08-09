"Глухота и слепота": Изрезанному хирургами Корчевникову вынесли страшный приговор

Поговаривают, что он продолжает терять слух: мол, ситуация настолько серьезная, что во время съемок журналист даже не слышит своих гостей, а на помощь приходят специальные приложения для распознавания голоса. Так что, теперь поклонники Бориса Корчевникова бьют тревогу.
Вообще, в своем достаточно молодом возрасте телеведущий перенес немало операций. Сначала ему удаляли опухоль мозга, а потом из-за осложнений он вновь пережил операцию, которая коснулась слухового нерва. Можно сказать, что 40-летний шоумен уже изрезан хирургами! Многие фанаты связывает проблемы кумира именно с раком, но сам он давал другое объяснение.
По словам Бориса Корчевников, сложности со здоровьем – это последствия перенесенного еще в детстве менингита. Доктор медицинских наук и врач-токсиколог Михаил Кутушов в беседе с Пятым каналом заявил, что такое развитие событий вполне имеет место быть. Специалист вынес журналисту страшный приговор: менингит и его последствия могут сопровождать журналиста всю жизнь.
Однако хорошие новости из уст медика тоже прозвучали: все проблемы решаемы, благодаря многолетнему и кропотливому лечению.
"Обычно при таких патологиях, как глухота и слепота, помогают препараты нелинейной медицины", – сказал специалист, рассуждая о состоянии Бориса Корчевникова.