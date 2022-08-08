От трясущая голыми телесами перед толпой Бритни Спирс отвернулись дети: Обидно!

Долгое время голливудская звезда была в заточении собственного отца-тирана. Взяв под контроль жизнь дочери, он не давал ей наслаждаться беззаботном существованием. Только бесконечные суды позволили Бритни Спирс наконец-то освободиться!
Избавившись от надзора родственника, певица, кажется, пустилась во все тяжкие. Взять хотя бы ее нескончаемые эротические фотографии и видео, на которых она трясет своими голыми телесами перед толпой поклонников. Конечно, некоторые воспринимают ее смелость с восхищением, но находятся и те, кто осуждает артистку за ее излишнюю откровенность.
Среди последних – родные сыновья Бритни Спирс, которые воспитываются в семье ее бывшего мужа Кевина Федерлайна. Как оказалось, мальчикам настолько противно поведение матери, что они решили ограничить с ней общение. По словам их отца, именно откровенные кадры стали для наследников поводом отвернуться от матери и даже не идти на ее недавнюю свадьбу.
Экс-супруг звезды уверяет, что пытается донести до мальчиков: мол, таким образом их знаменитая мама, возможно, пытается самовыражаться. Но эти доводы сыновей, судя по всему, не помогают отговорить от разрыва связей, ведь им приходится общаться со сверстниками, которые наверняка тоже наблюдают за полуголой блондинкой.
При этом сама Бритни Спирс уже отреагировала на интервью своего бывшего мужа, отметив, что ее расстраивает публичное обсуждение ее отношений с отпрысками.
"Я дала им все. Только одно слово — обидно", – написала в своем микроблоге певица.