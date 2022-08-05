"Гигантские ожоги!": Показавшая обугленное тело с жуткими пузырями Малышева просит о помощи

Несмотря на бесконечные слухи, программа "Жить здорово" продолжает радовать зрителей, а ее бессменная ведущая – проявлять креатив при подаче той или иной важной темы. На этот раз Елена Малышева, очевидно, ужаснула некоторых зрителей жуткой картиной!
В студии обсуждался больной для многих россиян вопрос – как помочь при ожоге борщевиком. Из года в год кто-нибудь да пострадает от кровожадного растения, которое способно приносить дикую боль! Как раз с такой проблемой и столкнулся один из гостей шоу: на днях он отправился собирать землянику в лес, а вернулся с травмой на руке.
Часть тела мужчины приняла копченый цвет – словно его рука обуглена – и покрылась страшными огромными пузырями. Складывается впечатление, будто вместо прогулки по лесу он побывал в адском пламени. Собственно, эту картину и показала зрителям Елена Малышева, а ее со-ведущие объяснили, что из-за сока, выделяемого растением, кожа человека теряет защиту от солнца.
То, что появилось на теле мужчины – это, как оказалось, еще веточки. "Могут быть гигантские ожоги!", – сказала теледива, рассказывая о более серьезных случаях встречи с борщевиком. К счастью, гостя ведущие шоу "Жить здорово" не оставили в беде и принялись спасать, нанеся на его руку крем с пантенолом.
Также Елена Малышева попросила коллег рассказать о первой помощи при встрече с растением. Как оказалось, мер не так много: нужно смыть жидкость, выделяемую растением, спрятаться от солнца, а если пузыри все же появились, лечить их, как обычные ожоги.