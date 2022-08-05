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Шоу-бизнес
"Всегда в хламину пьяная": млеющая от длинных пипок Бузова дико раздирает промежность

"Всегда в хламину пьяная": млеющая от длинных пипок Бузова дико раздирает промежность

Ольга Бузова всегда подвергалась критике из-за своих скандальных выходок.
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Но сейчас к поющей телеведущей приковано особое внимание, ведь уровень эпатажа зашкаливает как никогда. Не так давно Ольга Бузова прямо со сцены призналась в своей любви к длинным пипкам – это вызвало негодование не только у поклонников дивы, но и ее коллег по творческому цеху.

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 Ольга Игоревна Бузова

Ольга Игоревна Бузова певица, ведущая

 Дана Александровна Борисова

Дана Александровна Борисова Телеведущая

Дану Борисову по-настоящему шокировала недавнее постыдное заявление теледивы, при этом она постаралась найти ее поступку объяснение. Во-первых, по мнению знаменитости, очевидно, что бывшая жена Дмитрия Тарасова изголодалась по мужским причиндалам: мол, об этом говорят ее бесконечные ролики с эротическим подтекстом в социальных сетях, которые наблюдает вся Россия. Да, и блондинка лично недавно видела, как экс-звезда телестройки "чешет, раздирает свою промежность" – и это настоящая дикость.

А во-вторых, уверена Дана Борисова, у Ольги Бузовой явные проблемы с алкоголем, от которых ей просто-напросто "снесло крышу". В свое время она сама грешила употреблением спиртного и, опираясь на свой опыт, считает, что теледива постоянно пьет. По ее словам, у женщин частенько из-за этого пропадает чувство стыда, а певица – отличный тому пример.

"Эти постоянные разговоры Бузовой про секс: как меня все хотят, какая я сексуальная. Объяснение только одно: она всегда в хламину пьяная", – сказала Дана Борисова.

Стоит отметить, что алкоголь может влиять не только на поведение. Как передает Пятый канал, спиртное способно приближать старость – из-за нарушения возможности поглощать кальций.

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Ольга Бузова. Фото: Komsomolskaya Pravda / Global Look Press / www.globallookpress.com
Автор: 5 августа 2022, 11:41 Источник: Экспресс газета ✓ Надежный источник
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