Разъяренная Поплавская содрала три шкуры с орущей про пенисы Бузовой: Г**** не тонет!

В Санкт-Петербурге проходит VK Fest, на который съехались многие звезды отечественного шоу-бизнеса. Засветилась и Ольга Бузова.

Поющая ведущая, не успев приехать на мероприятие, тут же отличилась, правда, весьма сомнительным образом. Ведущая шоу Анастасия Ивлеева уточнила у артистки, какой та любит теннис – большой или маленький. На что Ольга Бузова, заливаясь смехом, ответила: "Люблю большой. Пенис".

Не все оценили остроумие исполнительницы хита "Мало половин". В Сети тут же начали появляться гневные комментарии в сторону Бузовой: мол, видимо, совсем девчонка одичала без мужика, раз кричит о половых органах со сцены.

Не поняла пассаж артистки и Яна Поплавская. В своем телеграм-канале актриса разразилась гневной отповедью в сторону поющей ведущей. Артистка содрала три шкуры с пошлячки, орущей на всю строну про любовь к пенисам.

"Мне сложно представить как и в каком состоянии "здравого рассудка" можно было пригласить ЭТО во МХАТ! МХАТ СЛАВА БОГУ спасен от этой "одаренной" женщины! Но культуру О. Б. по-прежнему продолжает нести в массы, г**** не тонет, оно всегда на плаву!" – не выдержала Яна Поплавская.

Подписчики поддержали актрису, отметив, что Бузову давно пора гнать с телеэкранов, особенно учитывая, что ее смотрят дети. Также некоторые отметили, что поющей ведущей должно быть стыдно перед собственной матерью, которая считает ее умной и интеллигентной девушкой.