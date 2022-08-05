Братья и сестры ищут любви: новое шоу на Netflix пропагандирует содомию

Dated & Related на "Нетфликс" рискует стать самым неловким шоу о свиданиях в США, уверена ведущая Мелинда Бэрри.



Светоч мировой демократии, навязывающий всеми миру свои якобы прогрессивные идеи и либеральные ценности, похоже, выходит на новый уровень. А точнее, опускается на новый уровень. Хотя, казалось бы, куда уж ниже. В США запускают новое реалити-шоу про любовь, свидания и секс. Программу будет идти на популярном стриминговом сервисе "Нетфликс".

Разумеется, транслировать свое детище развлекательный медиагигант будет по всему миру, поэтому любой желающий из любой страны сможет насладиться живописными видами зеленого острова и голубого океана. Молодые, стройные и весьма привлекательные участники шоу не оставят равнодушными зрителей.

Знойные женщины и сексуальные мужчины, разумеется, рассчитаны на привлечение внимание молодой аудитории. Вот именно на молодежь по всему миру и будет направлена пропаганда похоти и разврата, давно ставшая нормой в западном обществе. А США, конечно же, стоят особняком в этом деле.

Dated & Related на "Нетфликс" рискует стать самым неловким шоу о свиданиях в США, уверена его ведущая, популярная американская модель и звезда социальных сетей Мелинда Бэрри. У новой программы, коих снято уже сотни, есть одна отличительная черта. В ней будут сниматься братья и сестры.

В рекламе шоу ведущая закадровым голосом рассказывает, что искать свою любовь на остров приедут горячие одиночки со всего мира. Потом Мелинда Бэрри говорит по новую особенность:

"К тебе присоединится твой брат или сестра, которые тоже ищут любви".

Можно ли расценивать это как пропаганду инцеста? Вопрос остается открытым. Однозначно, в новом шоу на "Нетфликс" присутствует содомия. В трейлере показан момент, как один парень признается, что ему неудобно заниматься любовными утехами на глазах у своей сестры.

К слову, похоть и разврат можно встретить не только на "Нетфликс". Нетрадиционные ценности уже стали нормой в США. К примеру, замминистра здравоохранения, трансгендер Рэйчел Левин выступает за детские операции по смене пола. Об этом сообщает телеканал "Царьград".