Белую как смерть Пугачеву с обрезанными ногами обмотали траурной лентой: На себя не похожа

После начала спецоперации на Украине звездное семейство в полном составе укатило за границу, что стало поводом для слухов об эмиграции. Позже сама Примадонна объяснила поклонникам, что отъезд связан с лечением и отдыхом, а на родину она, конечно, вернется. Тогда народ стал шептаться, что в Израиле Алла Пугачева легла под нож хирурга – чтобы еще больше омолодиться.
Из года в год певица становится на себя не похожа! Неудивительно, ведь 73-летней артистке необходимо соответствовать молодому красавчику-мужу. А появившийся накануне в Сети снимок звезды в очередной раз заставил публику думать, что она все же продолжает колдовать над своей внешностью.
Аллу Борисовну, судя по всему, подловили поклонники в Юрмале, где она, по слухам, отдыхает с семьей. Так и не скажешь, что артистка месяцами проводила время под палящим солнцем, ведь ее кожа – бледная и лишена загара. Да, и в своем светлом костюме она выглядит белой как смерть.
Для выхода в свет супруга Максима Галкина выбрала простую широкую футболку, джинсовые шорты, которые визуально обрезают ее стройные ноги, и белые кроссовки. Выделяются в ее образе лишь два атрибута – черная кепка и такого же цвета обмотанный вокруг ее шеи шнурок от маленькой сумочки, который больше походит на траурную ленту.
Глядя на эту фотографию, складывается впечатление, что разговоры народа не безосновательны: Алла Пугачева со своей натянутой улыбкой и гладкой кожей на лице выглядит еще моложе и свежее!