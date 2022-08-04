Кляп в рот вставили: Пугачеву разобрали по косточкам после объявления в розыск

После отъезда Аллы Пугачевой с мужем Максимом Галкиным из России семью не перестают обсуждать. Злые языки разбирают по косточкам Примадонну и ее скандального супруга, который так и сыплет критическими заявлениями в адрес родной страны.
На днях стало известно, что автомобиль российской певицы Аллы Пугачевой объявили в розыск. Эксперты допускают, что машину могли угнать, и артистка якобы написала об этом заявление в полицию. Более того, в Сети ходят слухи о том, что в доме Пугачевой творится страшное, пока она мечется по миру. Фанаты обеспокоены случившимся.
Адвокат Андрей Алешкин прокомментировал пугающие новости. Правозащитник допустил, что в замке Аллы Пугачевой может на законных основаниях проживать ее внук с женой, и это никого не должно смущать.
"Какая цель – рассказать, кто с кем живет, где живет? Какая им разница?" – возмутился адвокат.
Что же касается молчания Примадонны по поводу происходящего в мире, то такую позицию адвокат считает мудрой. В отличие от опального Галкина, от которого фанаты уже отвернулись, Пугачева старается сохранять нейтралитет. Ей словно кляп в рот вставили! По поводу спецоперации она не сказала ни слова.
Напомним, после пяти месяцев жизни в Израиле Алла Пугачева и Максим Галкин перебрались в Латвию, где они живут неподалеку от Лаймы Вайкуле.