Нашел помоложе: Любимый мужчина бросил надоевшую Собчак

Ксения Собчак заставила грустить поклонников новостью о своей личной жизни.

В последнее время вокруг личной жизни скандальной блондинки витает много слухов: поговаривают, что в ее браке с Константином Богомоловым не все гладко. Поводом для сплетен стал внезапный отъезд Ксении Собчак за границу: после начала спецоперации на Украине она улетела вместе с сыном, а вот муж почему-то остался в Москве.

Только неделю назад звезда поставила точку в разводе со своим супругом на фоне бесконечных слухов. В ее микроблоге появился трогательный снимок, на котором она целует возлюбленного, а в подписи к нему признается в любви. В общем, предположения злых языков оказались неверными – судя по всему, этот звездный союз пока нерушим.

Однако один любимый мужчина от Ксении Собчак все же ушел. Речь идет о ее сыне Платоне, который родился в браке с актером Максимом Виторганом. Теледива показала ролик, снятый во время отдыха в Италии: на нем журналистка держит наследника за руку и гуляет по узкой тропинке. В какой-то момент мальчику, видимо, надоело и идти с мамой и, отпустив ее руку, он бросил ее и побежал к красотке помоложе – маленькой длинноволосой девочке, а звезда осталась в кадре одна.

"Вся судьба матери в этом клипе – все равно убежит к другой", – подписала ролик экс-звезда "Дома-2" .

В комментариях к публикация собралась целая толпа мамочек, которые с горечью признали, что есть в словах блондинки доля правды. Многие посоветовали Ксении Собчак родить дочку: мол, она-то точно всегда будет близка с матерью.