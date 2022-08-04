Баснословные миллионы: Вылизывающая пятки Западу предательница Вайкуле наживается на россиянах

Лайма Вайкуле не на шутку разозлила российских фанатов.

Своей популярности певица должна быть обязана нашей стране: именно здесь у нее толпа поклонников, которые готовы из года в год идти на концерты и отдавать за них деньги. Однако последний ее поступок во время выступления в Латвии, очевидно убавил любовь российской публики. Лайма Вайкуле вышла на сцену с поднятым флагом Украины, что многие фанаты восприняли как предательство.

Можно сказать, что живущая за бугром звезда таким образом вылизала пятки Западу. Однако это не мешает известной блондинке вести дела в России, от которой она, судя по всему, открестилась окончательно. К слову, бизнес в нашей стране, как выяснили журналисты, из года в год приносит лучшей подруге беглянки Пугачевой баснословные миллионы!

Лайма Вайкуле напополам с партнером владеет ООО "Лайма-Люкс Рус" вот уже больше 20 лет. Компания предоставляет салонам красоты мебель, косметику, аксессуары и даже помогает "построить бренд", а также обучает мастеров индустрии красоты. Предприятие работает не только в двух столицах, но и городах поменьше – Самаре, Екатеринбурге и Краснодаре.

Проблем у фирмы, очевидно, нет. По крайней мере, об этом говорят финансовые отчеты. Годом ранее выручка ООО "Лайма-Люкс Рус" составила 390 млн рублей! Получается, что предавшая годами кормившую ее страну Лайма Вайкуле неплохо наживается на россиянах.