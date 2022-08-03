С Королевой все кончено: раскрыта любовная связь Тарзана и развратной пенсионерки

Какие на самом деле отношения у Тарзана с матерью Наташи Королевой, рассказал журналист.

Уже несколько месяцев в Сети обсуждают возможный конфликт в семье Наташи Королевой и Сергея Глушко, более известного как Тарзан. Дело в том, что мать знаменитой певицы Людмила Порывай – уроженка Киева, живущая в США – отписалась от своего зятя-стриптизера в популярной социальной сети и якобы больше с ним не разговаривает из-за того, что он поддерживает проведение спецоперации на Украине. Также публика заметила, что порой 49-летняя артистка не носит обручальное кольцо.

На самом же деле все это слухи, дал понять журналист Денис Сорокин, хорошо знакомый с Королевой. По его словам, конфликта нет и не было. "У них все хорошо. Людмила Ивановна любит Сережу, а он ее", – высказался о связи в знаменитой семье публицист. Сорокин добавил, что слухи о ссоре с тещей и с женой лишь рассмешили Глушко.

На этом и с Тарзаном, и с Людмилой Порывай, и с Королевой все кончено – обсуждать больше нечего, все стало предельно ясно. Вероятно, члены интернациональной семьи действительно живут душа в душу, а общественность устраивает бурю в стакане.

Доказательство того, что Тарзан и мать Наташи Королевой дружны и по возможности проводят время вместе, приводила сама Людмила Порывай. Ранее пенсионерка публиковала в популярной социальной сети совместные с зятем видео, на которых порой вела себя как развратница. Подробнее об этом писали "Дни.ру".