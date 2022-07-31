"Хватит!": Зараженная дрянью Королева пулей вышибла Тарзана после его кувырканий с любовницами

Наташа Королева больше не желает быть музой Тарзана.

Супруг Наташи Королевой, по всей видимости, отодвинул стриптиз на второй план и решил податься в художники. Мужчина давно уже увлечен изобразительным искусством и даже успел организовать небольшую авторскую выставку. Большая часть картин была посвящена музе Сергея – его супруге.

Однако, как оказалось, это была первая и последняя возможность лицезреть всеми любимую "русалку" на холсте. Певица запретила мужу рисовать ее. По словам Тарзана, причиной тому стало слишком большое количество портретов. "Хватит меня, пиши что-то другое", – передает Глушко слова возлюбленной.

Подобное заявление удивило многих поклонников, ведь, казалось бы, любая женщина мечтает стать музой своего избранника и вдохновить его на создание шедевров. Быть может, Королева все еще не может простить Тарзана после измен и по этой причине пулей его вышибла, дав от ворот поворот в вопросе портретов? Напомним, ранее Глушко уличили в том, что он кувыркался с двумя любовницами. Сам же стриптизер заявил, что его опоили и он не ведал, что творит.

Кстати, еще одной причиной отказа от позирования может быть то, что Королева стесняется своего зараженного дрянью тела. Речь идет о крапивнице, которая мучает звезду с юности и то и дело дает о себе знать. Женщина буквально покрывается красными пятнами, при виде которых становится жутко.

Стоит отметить, что живописью Тарзан увлекся серьезно. Он признается, что может днями напролет стоять у мольберта, делая перерыв только для того, чтобы отдохнули глаза. Однако зарабатывать на этом он пока что не спешит. По словам Сергея, он хочет сперва устроить грандиозную выставку в столице. Кстати, талант бывшего стриптизера признали даже профессионалы. Так, его картины оценил Никас Сафронов, он даже заявил, что у супруга Королевой есть потенциал.

Тарзан признается, что он творческая личность и увлекается не только рисованием, но и театром. Так, мужчина отметил, что участвует в театральных постановках, однако, к сожалению, в качестве актера его знают немногие. Увы, но пятая точка стриптизера не дает народу покоя. "Кроме нее ничего не видят", – сетует он.