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Шоу-бизнес
"Нет самого интересного": престарелая мать Королевой возжелала увидеть мужское достоинство

"Нет самого интересного": престарелая мать Королевой возжелала увидеть мужское достоинство

75-летняя Людмила Порывай нередко шокирует публику своим поведением.
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Мать Наташи Королевой уже долгое время живет во Флориде, однако не перестает поражаться местным достопримечательностям. Недавно вместе со своей дочерью Людмила Порывай посетила один из популярных районов Майами – Дизайн Дистрикт. Там женщины увидели необычную скульптуру, созданную французским скульптором Бруно Каталано.

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Бронзовая статуя в виде мужской фигуры будто парит в воздухе – отсутствует часть туловища и зона паха. Непроработанная нижняя часть привлекла особое внимание Людмилы Порывай. Расхаживая вокруг объекта, мать артистки возмущалась, что не смогла увидеть "то, что так интересует женщин". "Красивый, но нет самого интересного", – сказала расстроенная пенсионерка.

Тарзан снимал происходящее на смартфон. Видео появилось в инстаграм-аккаунте Порывай. Некоторых интернет-пользователей Людмила Ивановна повеселила своей озабоченностью мужским достоинством, другие же указали на непристойное поведение женщины в возрасте.

"Неловко за них", "Иногда мама бесит", "Слабы на передок", – прокомментировали увиденное подписчики.

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Публикация от Luda Poryvai (@mama_luda_star)

Ранее народ отправил Наташу Королеву и Людмилу Порывай в цирк, увидев их танцы в публичном месте и внешний вид. "Деньги есть, а нормальной одежды нет", – заметили тогда подписчики.

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Фото: Pravda Komsomolskaya / Russian Look / www.globallookpress.com
Автор: 31 января 2022, 21:38 Источник: Instagram
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