"Нет самого интересного": престарелая мать Королевой возжелала увидеть мужское достоинство

Мать Наташи Королевой уже долгое время живет во Флориде, однако не перестает поражаться местным достопримечательностям. Недавно вместе со своей дочерью Людмила Порывай посетила один из популярных районов Майами – Дизайн Дистрикт. Там женщины увидели необычную скульптуру, созданную французским скульптором Бруно Каталано.
Бронзовая статуя в виде мужской фигуры будто парит в воздухе – отсутствует часть туловища и зона паха. Непроработанная нижняя часть привлекла особое внимание Людмилы Порывай. Расхаживая вокруг объекта, мать артистки возмущалась, что не смогла увидеть "то, что так интересует женщин". "Красивый, но нет самого интересного", – сказала расстроенная пенсионерка.
Тарзан снимал происходящее на смартфон. Видео появилось в инстаграм-аккаунте Порывай. Некоторых интернет-пользователей Людмила Ивановна повеселила своей озабоченностью мужским достоинством, другие же указали на непристойное поведение женщины в возрасте.
"Неловко за них", "Иногда мама бесит", "Слабы на передок", – прокомментировали увиденное подписчики.
Ранее народ отправил Наташу Королеву и Людмилу Порывай в цирк, увидев их танцы в публичном месте и внешний вид. "Деньги есть, а нормальной одежды нет", – заметили тогда подписчики.