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Шоу-бизнес
Охамела от рака! Двуличная предательница Вайкуле вонзила нож в спину Крутого

Охамела от рака! Двуличная предательница Вайкуле вонзила нож в спину Крутого

На днях Лайма Вайкуле показала свое истинное лицо. Как выяснилось, она та еще штучка.
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Лайма Вайкуле долгое время не выражала публично своего мнения по поводу происходящего в мире. Она никак не высказывалась в адрес России и не критиковала ее, ведь долгое время артистка зарабатывала именно на российских поклонниках. Однако на днях все изменилось и навсегда перечеркнуло все, что было раньше. Назад дороги, увы, нет.

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Лайма Станиславовна Вайкуле певица

На концерте в Литве Лайма Вайкуле дергаясь и странно корчась вышла на сцену с поднятым украинским флагом, чем выразила свое негативное отношение в адрес России. Поклонники не смогли простить такое и отвернулись от певицы. Они посчитали, что Вайкуле просто охамела. А ведь еще недавно россияне волновались за нее после новостей о том, что у нее якобы случился рецидив рака. Теперь все иначе – для бывших фанатов она всего лишь двуличная предательница.

Как выяснилось, певица показала свое истинное лицо, ведь в прошлом она тоже была не лучше. В СМИ всплыла информация о том, что много лет назад Лайма Вайкуле "вонзила нож в спину" Игоря Крутого, а потом как ни в чем не бывало забыла об этом. А ведь именно Крутой помог Вайкуле сделать карьеру.

"Он ушел с "Новой волны" в Сочи, а она тут же подсуетилась и похожий фестиваль сделала в Латвии", – рассказал журналист Денис Сорокин.

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Лайма Вайкуле. Фото: Komsomolskaya Pravda/ Global Look Press
Автор: 3 августа 2022, 14:49 Источник: Blitz+ ✓ Надежный источник
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