Охамела от рака! Двуличная предательница Вайкуле вонзила нож в спину Крутого

Лайма Вайкуле долгое время не выражала публично своего мнения по поводу происходящего в мире. Она никак не высказывалась в адрес России и не критиковала ее, ведь долгое время артистка зарабатывала именно на российских поклонниках. Однако на днях все изменилось и навсегда перечеркнуло все, что было раньше. Назад дороги, увы, нет.
На концерте в Литве Лайма Вайкуле дергаясь и странно корчась вышла на сцену с поднятым украинским флагом, чем выразила свое негативное отношение в адрес России. Поклонники не смогли простить такое и отвернулись от певицы. Они посчитали, что Вайкуле просто охамела. А ведь еще недавно россияне волновались за нее после новостей о том, что у нее якобы случился рецидив рака. Теперь все иначе – для бывших фанатов она всего лишь двуличная предательница.
Как выяснилось, певица показала свое истинное лицо, ведь в прошлом она тоже была не лучше. В СМИ всплыла информация о том, что много лет назад Лайма Вайкуле "вонзила нож в спину" Игоря Крутого, а потом как ни в чем не бывало забыла об этом. А ведь именно Крутой помог Вайкуле сделать карьеру.
"Он ушел с "Новой волны" в Сочи, а она тут же подсуетилась и похожий фестиваль сделала в Латвии", – рассказал журналист Денис Сорокин.