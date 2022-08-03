Опасно появляться в России: автомобиль Пугачевой объявили в розыск

Автомобиль Аллы Пугачевой объявили в розыск. Введен план "Перехват".

Иномарка российской певицы Аллы Пугачевой объявлена в розыск. Речь идет о светло-сером элитном внедорожнике. Всего у артистки девять машин в собственности, в том числе снегоход, дом на колесах и гидроцикл. На одну из машин тоже были введены санкции в 2019 году. Она числилась в базе данных судебных приставов. Чаще всего это происходит из-за непогашенных штрафов или долгов у собственника, сообщает ОСН.

По словам правозащитника Андрея Алешина, есть вероятность, что одну из машин угнали, после чего ее и объявили в розыск. Обычно процедура инициируется МВД после того, как в ведомство подают заявление собственники потерянного имущества. Начинается план "Перехват", после чего машина "болтается" в базе розыскных.

Поиски прекратятся, когда машину найдут или истечет срок давности. Адвокат посоветовал Пугачевой на будущее страховать такие дорогие машины, ведь после получения страховой выплаты хоть какой-то ущерб компенсируется.

Напомним, после начала спецоперации на Украине Алла Пугачева с мужем Максимом Галкиным и детьми Лизой и Гарри покинули Россию и отправились в Израиль. Сначала пара говорила, что Примадонна там от чего-то лечится, но вскоре стало ясно, что речь идет об эмиграции. На данный момент Алла Пугачева не была на родине уже полгода. Сейчас семья временно передислоцировалась в Латвию, где жизнь немного подешевле, чем в Израиле. Стоит отметить, что в отличие от мужа, который направо и налево критикует Россию и ее власти, дрожащая Примадонна молчит. Фанаты считают, что семье опасно появляться в России после всего сказанного Галкиным. Пугачева сформировала себе образ некой затворницы, которая чего-то ждет. Есть информация, что семья может переехать в США, пишет "Царьград".