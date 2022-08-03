"Пришлось сделать выбор": женатый Павлиашвили обрел счастье с другой

Сосо Павлиашвили дал откровенное интервью, в котором рассказал о личном.

Когда-то певец и композитор Сосо Павлиашвили играл в рок-группе и сочинял хиты в стиле панк-рок на английском языке в подвале. Талант к музыке и творчеству открылся у него еще в детстве. Будучи ребенком, он играл на скрипке и хорошо рисовал. Но все прекратилось в один момент.

"Мой папа, мне было лет 12-13, посадил и сказал, что нужно выбрать между музыкой и живописью. Я выбрал музыку, хотя живопись у меня и получалась не хуже, и любил я ее не меньше. Наверное, это судьба", – рассказал 58-летний Сосо Павлиашвили в интервью телеканалу "360".

Страсть к живописи досталась по наследству дочери Сосо Павлиашвили Лизе. Сейчас она учится на третьем курсе ВГИКа, занимается живописью и мультипликацией. В ее возрасте звездный отец уже вовсю играл на барабанах и бас-гитаре.

Некоторые хиты из того самого подвала, когда Сосо Павлиашвили еще был только в самом начале пути, музыкант освежил и записал в новом альбоме под названием "Жизнь — это рок-н-ролл".

Напомним, в молодости Сосо Павлиашвили был горячим и страстным ловеласом, в чем без стеснения признавался. Он говорил, что у него было более тысячи любовниц. И как только женатый певец не подцепил какую-нибудь заразу при таком стаже, не известно.