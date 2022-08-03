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Шоу-бизнес
Судороги? Трясущаяся Вайкуле сжала рот в страшной гримасе рядом с украинским флагом

Судороги? Трясущаяся Вайкуле сжала рот в страшной гримасе рядом с украинским флагом

Лайма Вайкуле после страшных новостей о раке появилась на людях и показала свое настоящее лицо.
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Некогда российская певица Лайма Вайкуле уже давно живет в Прибалтике и о России позабыла. После начала спецоперации артистка стала одной из немногих, кто долго думает и сохраняет молчание. Она никак не комментировала происходящее. Однако на днях все изменилось. Артистка показала свое истинное лицо, чем расстроила многих своих былых поклонников.

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 Лайма Станиславовна Вайкуле

Лайма Станиславовна Вайкуле певица

На концерте в литовском городе Паланге Лайма Вайкуле вышла на сцену с поднятым флагом Украины. Она несла его к зрителям решительными шагами, а помогал ей ее коллега по сцене. При этом артистка странно дергалась, вероятно в такт музыке, а ее рот был сжат словно в судороге.

Публицист Михаил Шахназаров раскритиковал политическую выходку Лаймы Вайкуле, сообщает Пятый канал. По словам публициста, певица давно воспринимала Россию исключительно как место заработка, ни о какой любви речи не шло. Он отметил, что циничная и продажная Лайма Вайкуле осознает Россию как прилавок, и не больше.

Напомним, в последнее время в Сети ходят слухи о том, что Лайма Вайкуле переживает очередной рецидив рака. Якобы Алла Пугачева прилетела к ней из Израиля, чтобы поддержать в трудную минуту. Однако официально певица не подтверждает тревожные новости. Несмотря на это, она ходит в платке и заметно похудела в последнее время.

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Лайма Вайкуле. Фото: Komsomolskaya Pravda/ Global Look Press/ Globallookpress.com
Автор: 3 августа 2022, 08:31 Источник: Пятый канал ✓ Надежный источник
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