Ни одной волосинки! Перемотанная как мумия Вайкуле вызвала шок после новости о раке

Лайма Вайкуле десять лет назад смогла победить рак. Но о полном излечении, как известно, речи быть не может. Поэтому в последнее время в Сети ходят слухи о том, что у звезды мог случиться рецидив. Сама она не комментирует информацию, но на днях Вайкуле подогрела эти слухи.
В своих соцсетях Лайма Вайкуле опубликовала снимок, на котором предстала в платке. Сверху на него была надета широкополая классическая шляпа. Лайма Вайкуле анонсировала свое выступление в Паланге. Фанаты были шокированы увиденным, ведь на голове Лаймы не было ни единой волосинки. Поклонники сразу снова заговорили о том, что у артистки серьезная болезнь, пишет РИА ФАН.
"Думаю, что головной убор здесь по другой причине. Будьте здоровы и всеми любимы!"; "Ой!"; "Лайма, с вами все хорошо? что-то давно не было слышно новостей о вас"; "Все ли нормально? Ваши глаза такие грустные"; "Уже забеспокоились от долгого молчания", – написали перепуганные фанаты.
Напомним, Лайма Вайкуле поборола рак в начале 1990-х годов. Слухи о рецидиве артистка никак не комментирует. При этом не так давно она дала концерт в Монако, на котором смотрелась вполне здоровой.