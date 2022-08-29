"Шансов больше нет": Сделано заявление о состоянии готовящейся к уходу Бородиной

Ксения Бородина активно ведет социальные сети и делится с поклонниками практически каждым моментом личной жизни. Накануне она заставила фанатов всерьез беспокоиться о своем здоровье, заявив о срочной необходимости посещения врача.
По словам теледивы, она всегда начинает жутко переживать, когда встает необходимость посещения медицинского учреждения. Она также призналась, что всегда старается найти причины, чтобы в итоге отменить запись. Однако в этот раз идти на попятный было нельзя. "Шансов больше нет", – заключила звезда.
Поклонники тут же подняли панику, буквально завалив Ксению вопросами о том, что же значили ее слова. Как это нет шансов? По всей видимости, поняв, что нужно прояснить ситуацию, Бородина сделала заявление о своем состоянии.
Оказалось, что подписчики зря переживали. Так, ведущая шоу "Дом-2" просто должна была пройти плановый осмотр, а фраза "шансов больше нет" означала, что брюнетка больше не может себе позволить отменять визит к врачу. "Все хорошо, все процедуры прошла", – ответила она беспокоящимся фанатам.
Напомним, ранее Ксения Бородина намекнула на то, что готовится к уходу с поста ведущей знаменитой телестройки. Так, подписчик написал, что звезда должна вести шоу для женщин. Бородина, в свою очередь, заявила: "Скоро". Таким образом, брюнетка дала понять, что, по всей видимости, она переросла "Дом-2" и планирует двигаться дальше.