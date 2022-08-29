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Шоу-бизнес
"Шансов больше нет": Сделано заявление о состоянии готовящейся к уходу Бородиной

"Шансов больше нет": Сделано заявление о состоянии готовящейся к уходу Бородиной

Фанаты Ксении Бородиной всерьез испугались за ее здоровье.
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Ксения Бородина активно ведет социальные сети и делится с поклонниками практически каждым моментом личной жизни. Накануне она заставила фанатов всерьез беспокоиться о своем здоровье, заявив о срочной необходимости посещения врача.

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 Ксения Кимовна Бородина

Ксения Кимовна Бородина телеведущая, актриса

По словам теледивы, она всегда начинает жутко переживать, когда встает необходимость посещения медицинского учреждения. Она также призналась, что всегда старается найти причины, чтобы в итоге отменить запись. Однако в этот раз идти на попятный было нельзя. "Шансов больше нет", – заключила звезда.

Поклонники тут же подняли панику, буквально завалив Ксению вопросами о том, что же значили ее слова. Как это нет шансов? По всей видимости, поняв, что нужно прояснить ситуацию, Бородина сделала заявление о своем состоянии.

Оказалось, что подписчики зря переживали. Так, ведущая шоу "Дом-2" просто должна была пройти плановый осмотр, а фраза "шансов больше нет" означала, что брюнетка больше не может себе позволить отменять визит к врачу. "Все хорошо, все процедуры прошла", – ответила она беспокоящимся фанатам.

Напомним, ранее Ксения Бородина намекнула на то, что готовится к уходу с поста ведущей знаменитой телестройки. Так, подписчик написал, что звезда должна вести шоу для женщин. Бородина, в свою очередь, заявила: "Скоро". Таким образом, брюнетка дала понять, что, по всей видимости, она переросла "Дом-2" и планирует двигаться дальше.

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Ксения Бородина. Фото: Anatoly Lomokhov/Russian Look/www.globallookpress.com
Автор: 29 августа 2022, 18:53 Источник: "Социальные сети" • Требует проверки
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