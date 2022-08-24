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Шоу-бизнес
Россияне прощаются с Бородиной: Слезы наворачиваются

Россияне прощаются с Бородиной: Слезы наворачиваются

Ксения Бородина полюбилась многим зрителям "Дома-2", а потому такой шок вызывают последние новости, связанные со звездой.
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Ксения Бородина – бессменная ведущая скандально известного шоу "Дом-2". Теледива радует своим присутствием зрителей программы с самого начала ее основания. Так что Ксения – настоящий сторожил телепроекта. Так, "пересидела" теледива Ксению Собчак, с которой только начинала вести программу, и Ольгу Бузову, которая сменила Собчак после ее ухода.

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 Ксения Кимовна Бородина

Ксения Кимовна Бородина телеведущая, актриса

Но вот уже и Бородина начала гораздо реже появляться на съемочной площадке, объясняя это тем, что она участвует в других проектах, в которых более заинтересована. Несмотря на опасения поклонников, брюнетка успокаивала их и убеждала в том, что не планирует покидать любимую многими телестройку. Однако, как говорится, всему хорошему приходит конец. Так, в своем микроблоге звезда намекнула фанатам о намерении все-таки оставить прежнее место.

В социальных сетях один из подписчиков написал женщине, что ей нужно вести ток-шоу для женщин. "Милая, забудь про агрессию. Скоро", – написала Ксения, шокировав тем самым фолловеров. Так что многие россияне уже мысленно прощаются с Бородиной в качестве ведущей "Дома-2". Слезы наворачиваются от этой мысли! Ведь теледива так много подарила зрителям и участникам шоу, что крайне грустно думать о том, что скоро эта эпоха завершится.

СКИДКИ НА ВТОРИЧНОМ РЫНКЕ ДОСТИГЛИ 20%

Ксения Бородина. Фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press/www.globallookpress.com
Автор: 24 августа 2022, 09:09 Источник: "Социальные сети" • Требует проверки
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