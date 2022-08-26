Солнцев раскрыл грязное нутро участников и ведущих "Дома-2": Проститутки и пройдохи

Накануне произошла страшная трагедия – из реки выловили тело звезды "Дома-2" Анастасии Кочервей. На девушке было лишь нижнее белье, а в руках она зажимала ключи от автомобиля. Было ли это убийство или несчастный случай – предстоит выяснить полиции.
Прокомментировал случившееся популярный блогер Рустам Солнцев, который в прошлом тоже был участником проекта. Он заявил, что ничего плохого или хорошего о погибшей сказать не может. Затем он обрушился гневной тирадой на весь "Дом-2": начиная с участников и заканчивая ведущими. "В какой-то момент проект начал снимать исключительно проституток и пройдох", – говорит мужчина, раскрывая грязное нутро телепроекта.
При этом он отметил, что виноваты во всем менеджеры, которые специально набирают таких личностей, чтобы те "делали рейтинги". Так, по словам блогера, девушки, которые в прошлом работали в эскорте, ничего не стесняются. "Сиськи покажет", – возмущается он. "Проект замазан в говне, смерти, глупости", – плюнул Солнцев в знаменитую телестройку.
Особо сильно его возмутило безразличие ведущих, которые даже в эфире не выразили слова сожаления. Так, экс-возлюбленный Ольги Бузовой Дава хвастался купленной машиной, а Ксения Бородина говорила о шмотках. "Ничего человеческого", – возмущается Рустам.