"Не спим ночами": жизнь потерявшего покой Малахова разделилась на "до" и "после"

На протяжении полугода в Сети не прекращались слухи о болезни Андрея Малахова. Поводом для сплетен стали явные перемены во внешнем виде популярного телеведущего. Зрители обратили внимание, что у журналиста изменились волосы. Мол, они стали походить на парик. Кроме того, публика заметила, что мужчина изрядно поправился. Одна из версий – у телезвезды онкология.
Малахов никак не комментировал слухи. Однако недавнее появление Андрея на людях перечеркнуло все предположения народа. Телеведущий казался свежим и счастливым, а вовсе не страдающим, как писали в Сети.
Можно с уверенностью сказать лишь одно: если Андрей в настоящий момент действительно не находит себе места, так это из-за запуска его нового шоу, которое совсем скоро покажет телеканал "Россия 1". Скоро начнутся съемки передачи "Малахов". "Это будет феерия!", – пообещал продюсер проекта Феликс Абраамян в недавней беседе с журналистами.
Безусловно, жизнь Андрея Малахова из-за нового шоу разделилась на "до" и "после", ведь раньше у телеведущего не было проекта, названного в его честь. "Готовим для зрителей действительно очень много интересного, не спим ночами", – добавил Абраамян. Работы у 50-летнего телеведущего, действительно, много, и покой ему, очевидно, только снится.