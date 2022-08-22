"Женил дочь на парне лгбт": Чичерина втянула больного Малахова в секс-скандал

На днях между Андреем Малаховым и Юлией Чичериной произошел скандал на почве сексуальной ориентации. Говоря о поведении и деятельности президента компании Hearst Shkulev Publishing Виктора Шкулева, который якобы сливает ее геолокации укронацистам, певица Юлия Чичерина упомянула и женатого на его дочери Андрея Малахова, которого уличила в причастности к лгбт-сообществу. Об этом в ютуб-шоу Anton S Live рассказал его ведущий Антон.
"Чичерину разозлили нападки тестя Андрея Малахова Виктора Шкулева. (Малахов, женат на дочери этого самого Шкулева). И вот, что она пишет в своем телеграм-канале: "Выдал свою дочку за парня лгбт и хвалится приплодом. Демонология в квадрате. Если он так жестко со своими, то чего ему до остальных? И это семейство рулит нашими мозгами и сидит в наших головах", – процитировал Чичерину ведущий шоу Антон.
Говоря об Андрее Малахове, ведущий фактически подтвердил домыслы о том, что у коллеги нашли онкологическое заболевание. Он показал кадры из Обнинска, где Малахов выступал на одном из мероприятий. Ведущий предстал без парика с короткими волосами. Также Антон не стал отрицать, что Малахов является представителем нетрадиционной сексуальной ориентации, якобы это ни для кого не секрет.
Напомним, Виктор Шкулев – российский журналист и медиаменеджер. Президент компании Hearst Shkulev Publishing, которая осуществляет издание и распространение таких журналов, как Elle, Maxim, "Антенна-Телесемь", "Psychologies" и других.