"Помог ей уйти на тот свет": В смерти найденной в реке звезды "Дома-2" оказался замешан Малахов

На этой неделе поклонников шоу "Дом-2" узнали жуткую новость: при загадочных обстоятельствах ушла из жизни одна из самых ярких участниц проекта Анастасия Кочервей. Ее тело выловили из реки в Петербурге. Теперь о жизни девушки всплывают шокирующие подробности. Например, неожиданно вскрылась ее связь с Андреем Малаховым.
Близкая подруга покойной Олеся Малибу рассказала, что та, якобы, страдала от зависимости наркотическими веществами и алкоголем, а также работала в эскорте. Модель уверена, что такой образ жизни и погубил эффектную блондинку. К слову, сейчас следователи разбираются в причинах ее смерти, и какой-либо конкретной версии пока нет.
Зато ее приятельница предположила, что, возможно, она умерла из-за влиятельного мужчины, которому оказывала услуги.
"А ему всякие зарисовки с проститутками из "Дома-2" не нужны. Вот, он и помог ей уйти на тот свет", – сказала Олеся Малибу.
Но такого грустного финала, наверное, можно было избежать, если бы ей согласился помочь Андрей Малахов, к которому с просьбой положить Анастасию Кочервей в реабилитационный центр обратилась Олеся Малибу. "Он понял, что это бесполезно", – объяснила модель.
Получается, что телеведущий, можно сказать, оказался замешан в смерти звезды "Дома-2", ведь однажды он, например, вытащил со дна Дану Борисову. Собственно, по такому же сценарию с подачи Андрея Малахова могла бы пойти жизнь блондинки, но увы, он отказался быть ее спасителем.