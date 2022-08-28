Рыдающая жена Николаева вышла на люди после слухов о разводе: Как же мне повезло

Последнее время вокруг звездной четы ходят неприятные слухи, якобы пара находится на грани развода. Музыканту то и дело приписывают воссоединение с бывшей подругой Наташей Королевой, отмечая, что именно с ней он написал свои лучшие песни. Нынешнюю пассию Игоря Николаева Юлию Проскурякову в комментариях недолюбливают, считая, что она ему не пара. Впрочем, пока реальных поводов усомниться в искренности семейных уз нет.
Накануне супруга Игоря Николаева в личном блоге опубликовала трогательные кадры, на которых кажется, будто она рыдает. Как оказалось, выйти на люди в слезах Проскурякова решила в честь важной даты. Она поздравила поклонников с Днем российского кино. Для этого артистка сделала подборку кадров, сделанных на съемочных площадках.
Она поблагодарила всех сотрудников картин, в которых снималась. "Как же мне повезло с режиссерами, операторами, продюсерами, партнерами по съемочной площадке, кастинг-директорами и с моими агентами", – написала звезда.
В комментариях подписчики заявили, что обожают фильмы с Юлией Проскуряковой, особенно высоко фанаты оценивают картину "Провинциальная муза", где жена Игоря Николаева сыграла главную роль – девушку, которая днем работает на заводе, а по вечерам выступает в клубе и мечтает о большой сцене.