"Направление на аборт": Узнавшая о беременности жена Николаева хочет избавиться от ребенка

Жена Игоря Николаева сообщила поклонникам важную новость.

Тема рождения детей для Юлии Проскуряковой весьма больная. Однажды она сама признавалась, что пыталась забеременеть 10 лет, и все попытки не увенчались успехом. В конце концов подарить Игорю Николаеву наследницу у нее, к счастью, получилось.

Молодая певица решила попробовать себя в новом амплуа и податься в актрисы. Так что, неудивительно, что ее первой серьезной работой стал фильм, посвященный теме абортов под названием "Азбука Морзе". Жена самого знаменитого усача российской эстрады исполнила главную роль и перевоплотилась в жесткую бизнес-леди, карьеристку по имени Ольга.

По сюжету, героиня супруги Игоря Николаева узнала о беременности, которая, судя по всему, наступила в неподходящий для воспитания детей момент. Тогда ее настигают муки выбора: она хочет избавиться от ребенка, но в то же время думает – правильный ли это будет выбор.

"Дайте мне направление на аборт", – звучит голос Юлии Проскуряковой в трейлере.

В коротком ролике собраны отрывки целого фильма, по которым, конечно, сложно понять, чем же закончится история главной героини и решится ли она на этот серьезный шаг. По словам певицы, зрители увидят фильм уже в сентябре, но понятно, что супруга Игоря Николаева ждет не дождется выхода работы с ее участием.