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Шоу-бизнес
Снова вместе? Николаев и Королева повторили судьбу Бена Аффлека и Джей Ло

Снова вместе? Николаев и Королева повторили судьбу Бена Аффлека и Джей Ло

Когда Игорь Николаев был женат на певице Наташе Королевой, его пальцы сами воспроизводили на рояле музыку. Теперь вдохновения нет.
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Наташа Королева и Игорь Николаев расстались много лет назад и вряд ли испытывают друг к другу что-то кроме профессионального уважения. Но фанаты до сих пор верят, что "дельфин и русалка" еще воссоединятся и хотя бы споют вместе, ведь судьба свела второй раз голливудских звезд Джей Ло и Бена Аффлека спустя 20 лет после развода. На фоне этих надежд в Сети то и дело возникают новые слухи.

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 Игорь Юрьевич Николаев

Игорь Юрьевич Николаев певец, поэт, композитор, музыкальный продюсер

Игорь Николаев взял под свое крыло Наташу Королеву, когда она была еще совсем молодой. Пара провстречалась десять лет, после чего распалась. Журналист Георгий Иващенко считает, что надежды на воссоединение точно нет.

Теоретически Игорь Николаев мог бы написать много песен для Наташи Королевой, но для этого ему нужно вдохновение. Когда он был рядом с ней, песни писались сами собой. Теперь же время уже не то. Артист женат на певице и актрисе Юлии Проскуряковой, которую в Сети постоянно критикуют за лишний вес. Однако сама Юлия считает, что худоба ей не идет, да и Николаеву это не нравится.

"Когда-то Наташа вдохновляла Игоря Николаева. У него пальцы сами шаловливо перетирали клавиши рояля, рождая хит за хитом. Сейчас у обоих – отдельные жизни, новые семьи, круги друзей... Поэтому возродить ту ушедшую романтическую искренность, увы, нельзя", – заявил публицист.

ПРОПАЛИ ДОКУМЕНТЫ НА КВАРТИРУ: ЧТО ДЕЛАТЬ?

Наташа Королева. Фото: Anatoly Lomokhov/ Global Look Press/ Globallookpress.com
Автор: 18 августа 2022, 12:34 Источник: Blitz+ ✓ Надежный источник
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