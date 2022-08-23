Ни волос, ни жены: что стало с больным Малаховым после гей-скандала

Андрей Малахов редко рассказывает поклонникам о личной жизни несмотря на то, что является медийным человеком, за которым следят миллионы людей. Недавно в Сети стали ходить слухи о том, что в семье ведущего не все так гладко.
Скандал подогрело обвинение певицы Юлии Чичериной, которая заявила, что Андрей Малахов якобы является представителем сообщества с нетрадиционной сексуальной ориентацией. Артистка выразила претензии к тестю Малахова Виктору Шкулеву, который якобы лицемерно женил свою дочь на таком человеке.
Из-за этого, а также из-за слухов об онкологическом заболевании на 50-летнего Андрея Малахова полился негатив. Фанаты заговорили о том, что ведущему не миновать развода. Малахов не комментировал слухи, которые росли как снежный ком.
На днях в соцсетях появилось фото, которое многое сказало о происходящем в жизни Андрея Малахова. На снимке он выглядел абсолютно здоровым и счастливым, что исключало все сплетни. Малахов наконец избавился от странных волос, которые напоминали парик. Жены Натальи Шкулевой рядом с ним не было. Вместо нее перед фанатами предстала новая женщина – стоматолог по имени Альбина. Как выяснилось, ведущий уже не раз наведывается к ней в клинику.