Мертвое тело пропавшей звезды "Дома-2" выловили из реки

Сегодня поклонники скандально известного телепроекта узнали пугающую новость: умерла одна из его звезд. 28-летняя Анастасия Кочервей ушла из жизни при крайне загадочных обстоятельствах. По факту смерти экс-участницы "Дома-2" следователи начали проверку.
Известно, что перед трагедией яркая блондинка пропала: ее родные и близкие не могли с ней связаться, после чего и забили тревогу. Отец девушки пошел в полицию, тогда к ее квартире прибыли правоохранители, но не смогли попасть внутрь.
Как передает Пятый канал, спустя несколько дней ее мертвое тело выловили из реки в Санкт-Петербурге. Господи, помилуй! Теперь следователям предстоит узнать причины смерти звезды "Дома-2" – были ли это несчастный случай или все-таки девушку убили. Близкая подруга Анастасии Кочервей Олеся Малибу рассказала, что перед трагедией она якобы поссорилась с неким молодым человеком, а также страдала из-за наркотической зависимости.
Яркая блондинка получила широкую известность после прихода на телестройку в 2018 году. На нее сразу обратили внимание многие участники, но свое сердце она отдала Андрею Шабарину. Правда, построить с ним семью у звезды "Дома-2" не получилось: пара постоянно ругалась и в конце концов решила прекратить отношения.