Это семейное: отец спасает брошенного женой Диброва от алкоголизма

На днях в столичном кинотеатре "Октябрь" в Москве, состоялась премьера картины "Преступление будущего" канадского режиссера Дэвида Кроненберга. на мероприятии побывали Алена Свиридова, Нонна Гришаева, Алексей Серебряков и его дочь, Ирина Хакамада с молодым кавалером и другие. Телеведущий Дмитрий Дибров появился на людях совсем один. Его молодая жена Полина стремя детьми и подругами уехала в отпуск в Турцию.
Дибров пообщался с прессой и рассказал о проблемах, а также предался ностальгии по родному городу, о котором говорил с тоской и обреченностью. Было заметно, что после перенесенного инсульта Дибров несколько сдал.
"В Ростове очень трудно избежать алкоголизма и зависимости от марихуаны. Потому что там можно делать все, что хочешь. Фрукты сами под ноги падают, женщины красивые, много портвейна и все хорошо", – отметил Дибров.
Он отметил, что отец однажды вывел его в люди, тем самым не дал впасть в зависимость и опуститься на дно существования. Папа показал ему мир и познакомил с искусством. Судя по всему, отец буквально спас его от алкоголизма. Теперь Дмитрий Дибров старается сделать то же самое для своих детей. Вероятно, стремление к прекрасному – это семейное.