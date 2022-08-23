"Все тащила на своих плечах": Злющая Рудковская смешала с грязью завравшегося экс-мужа Бородиной

Бывший муж Ксении Бородиной в очередной раз влип в забавную ситуацию.

Звезде "Дома-2", которая годами помогает одиноким сердцам найти свою любовь, в этом плане почему-то не везет: все ее отношения оказываются провальными. И даже казавшийся идеальным брак с Курбаном Омаровым, которому Ксения Бородина подарила дочь Теону, рухнул с чередой скандалов.

Время от времени бывшие возлюбленные выясняют отношения в социальных сетях. Например, недавно теледива обвинила бизнесмена в том, что тот не приезжает повидаться со своей дочкой: мол, малышка постоянно говорит, что скучает, а вот у нерадивого отца и минуты не находится.

Возможно, экс-супруг Ксении Бородиной просто был сильно занят, выпуская собственную книгу "Откровения мужчины о том, что может не понравиться женщинам". Примечательно, что на эту тему решил высказаться человек, который не смог сохранить союз со второй половинкой. Получается, в своем шедевре он нагло врет, рассуждая о том, чего не знает сам.

Звезда "Дома-2" никак не отреагировала на новое амплуа бывшего, а вот Яна Рудковская явно разозлилась и не смогла пройти мимо. Светская львица, с иронией назвал его мужиком в кавычках и, можно сказать, смешала с грязью, публично напомнив ему, что своим успехом он обязан бывшей жене.

"Девчонка все тащила на своих плечах, а тут, хоба и книжечка вышла..." – вывалила правду о Курбане Омарове блондинка.

Стоит отметить, что дела с продажами у бизнесмена идут не очень. Сейчас творение бывшего мужа Ксении Бородиной продается со скидкой 90 процентов.