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Шоу-бизнес
Совсем осмелела: Бородина вывалила фото без фильтров

Совсем осмелела: Бородина вывалила фото без фильтров

Ксения Бородина в очередной раз попыталась оскорбить подписчиков.
прочитано 59 раз

В личном блоге Ксении Бородиной очень тяжело найти фотографию, не приукрашенную при помощи фейстюна, считают ее фолловеры. С каждой новой публикации смотрит женщина настолько непохожая на исходник, что, встреть Вы ее на улице, никогда не признали бы в ней девушку с фото!

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“Видела ее. Если бы не родинка, то не узнала”, – делится в комментариях подписчица Ксении.

При этом всем, Ксения Бородина бьет себя в свою пышную и, по мнению фанатов, приобретенную после посещения хирурга, грудь: никаких фильтров не использует.

“Вот вам фото без фильтров. На эту тему вам меня не поймать. Я довольна своей внешностью и жизнью, а вот вы, судя по всему, нет”, – разгоряченно подписала новую фотографию Ксения Бородина.

Часть фолловеров, однако, и здесь уличила ее во вранье. “У старшей дочки половина лица накрашена. Этим фейсап грешит”, – подметила внимательная подписчица.

Вторая же половина фанатов Ксении Бородиной занялась лизоблюдством. “Забей на этих завистливых коз”, “Пусть идут лесом”, – едко прокомментировали поклонницы 39-летней матери-одиночки.

Напомним, на днях обозревательница Лена Миро спустила склочницу Ксению Бородину с небес на землю.

КАКИЕ КВАРТИРЫ НЕЛЬЗЯ БРАТЬ В ИПОТЕКУ

Ксения Бородина. Фото: Vladimir Lukjanov/Russian Look/www.globallookpress.com
Автор: 22 августа 2022, 12:45 Источник: Дни.ру ✓ Надежный источник
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