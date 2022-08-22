Совсем осмелела: Бородина вывалила фото без фильтров

В личном блоге Ксении Бородиной очень тяжело найти фотографию, не приукрашенную при помощи фейстюна, считают ее фолловеры. С каждой новой публикации смотрит женщина настолько непохожая на исходник, что, встреть Вы ее на улице, никогда не признали бы в ней девушку с фото!
“Видела ее. Если бы не родинка, то не узнала”, – делится в комментариях подписчица Ксении.
При этом всем, Ксения Бородина бьет себя в свою пышную и, по мнению фанатов, приобретенную после посещения хирурга, грудь: никаких фильтров не использует.
“Вот вам фото без фильтров. На эту тему вам меня не поймать. Я довольна своей внешностью и жизнью, а вот вы, судя по всему, нет”, – разгоряченно подписала новую фотографию Ксения Бородина.
Часть фолловеров, однако, и здесь уличила ее во вранье. “У старшей дочки половина лица накрашена. Этим фейсап грешит”, – подметила внимательная подписчица.
Вторая же половина фанатов Ксении Бородиной занялась лизоблюдством. “Забей на этих завистливых коз”, “Пусть идут лесом”, – едко прокомментировали поклонницы 39-летней матери-одиночки.
Напомним, на днях обозревательница Лена Миро спустила склочницу Ксению Бородину с небес на землю.