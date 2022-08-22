Звезды Голливуда Замок Галкина и Пугачевой Королевская семья Британии

Топ новостей недели

Арест с конфискацией имущества: 45-летнего мужа Пугачевой отправили за решетку
"Ничтожество": Семья вышвырнула Галкина из дома после связи с молодухой на стороне
Растянувшаяся до предела Волочкова показала лишнее
"Вернется с детьми": Измученная Пугачева бежит в Россию от пойманного с другой женщиной Галкина
партнеры
Понедельник
22 августа
Лента новостей
14:45
“Оба начали рыдать”: важное событие потрясло Долинского до глубины души
14:34
В Подмосковье женщина заказала убийство своего сына
14:26
В Тюмени при аварии с грузовиком погиб человек
14:20
В челябинском лагере воспитанники надругались над подростком
14:17
"В своем поносе тонешь!": Получившая смачный плевок в лицо Ходченкова устроила жуткую грызню
14:14
Два жителя Екатеринбурга устроили драку в магазине из-за одежды
14:12
Подозреваемый в связях с мужчинами Лазарев устроил содом при всем честном народе: Какая мерзость
14:07
Сын избил в Новый год и покончил с собой, а она потеряла память: трагическая судьба Нины Сазоновой
14:04
В Норильске полиция поймала подозреваемого в нападении на женщин в Норильске
13:41
"Получил по носу": актер из сериала "Балабол" пострадал в опасном мордобое
13:36
В Петербурге блогер попала в аварию во время прямого эфира
13:20
Забрала ребенка: Поставившая точку в разрыве с Виторганом Нинидзе покинула Россию
12:45
"В болоте лежит": Лишившаяся куска ноги на чужбине изможденная Собчак доживает последние дни
12:45
Совсем осмелела: Бородина вывалила фото без фильтров
12:33
"Готова на все": Страдающая от безденежья беглянка Хаматова рассказала об убогой жизни за бугром
12:25
"Запретила проводить концерты памяти": как живет вдова через 20 лет после убийства Круга
12:14
В Москве загорелась комната в многоэтажке
11:36
Какие квартиры в Москве покупают чаще всего
11:32
"Игорь будет инвалидом!": Над мужем скандалистки Меньшовой нависло страшное проклятье
11:31
В каких городах России выгоднее всего заработать на аренде
11:05
В Дагестане построят курорт за 300 млрд
10:51
Царствие Небесное! Простились с убитой тяжелой болезнью звездой сериала "Сваты"
10:34
Шипение патриота Машкова вынудило Невского сделать заявление о "русских уродах"
10:28
Жилье размером с кухню: в России нашли города с крошечными квартирами
10:09
Льготную ипотеку оставят до лучших времен
09:54
Жаждущая гениталий молодых мужиков жена Петросяна заикнулась о необходимости посещения психиатра
09:28
Не Галкин: Брошенную мужем сияющую Пугачеву сняли с молодым мужиком
09:25
Игуаны, километры кроссовок и Рики Мартин за стенкой: Гусева обо всех тайных уголках на вилле Киркорова
09:19
Близкие отношения: Губерниев рассекретил любовный роман с Бузовой
09:02
"Руки опускаются": Изменившаяся до неузнаваемости Утяшева откровенно призналась в зависимости
08:44
"Жутко и пошло": Раздобревшая после родов Тодоренко с жировыми складками выкатила молочную грудь
08:43
Пока муж не видит: Орлова вывалила на людях откровения об отношениях со свекровью
06:07
Как обрести уверенность в себе?
04:12
Шок! Пушистый шпиц протиснулся в крохотную щель (видео)
02:10
Как будто ручная! Милая лисичка вышла к людям (видео)
00:03
Матвеев день: приметы и традиции в православный праздник 22 августа
22:16
Королева, Нюша, Собчак: за что благодарить дерущих с народа деньги за воздух "инфоцыган"
20:08
Брошенному семьей побирающемуся по загранице Галкину всадили нож в спину: Большая потеря
18:11
Скончалась звезда фильма "Вечный зов" Николай Лебедев
18:05
Подчинил и подмял под себя: Предатель Галкин запретил Пугачевой открывать рот
17:48
На какие шиши гуляем? Всплыл источник доходов жирующей безработной Барановской
16:17
"Больше не наливать": опозорившейся Бузовой напихали в панамку
15:29
"Монро нашего времени": Красавица Проскурякова довела народ до экстаза
14:23
Разлетелась по всей дороге: леденящие кровь подробности гибели дочери философа Дугина
13:40
Закатившая истерику из-за пенисов Бородина выкатила перед самцами свои упругие черные соски
13:06
Потерял последнюю надежду: страдающий Малахов отказался от парика
12:53
Пославший куда подальше Подольскую с детьми Пресняков показал любимую женщину: Неутомима!
11:30
"Все будет по-другому": Кравец сообщила точную дату возвращения в телеэфир развлекательных шоу
11:23
Печальная судьба разбившейся в аварии коматозной дочери Кончаловского и Высоцкой: Эвтаназия
11:04
65-летняя веселая вдова Зудина вывалила голую грудь перед толпой мужиков: Даете!
загрузить ещё

ВЫБОР ЧИТАТЕЛЕЙ

Потерял последнюю надежду: страдающий Малахов отказался от парика
Что грозит Соседову после публичной стычки с напавшей на него Шукшиной
Зачем на самом деле Суханкина связала свою жизнь с приемными детьми
На какие шиши гуляем? Всплыл источник доходов жирующей безработной Барановской
Пославший куда подальше Подольскую с детьми Пресняков показал любимую женщину: Неутомима!
Брошенному семьей побирающемуся по загранице Галкину всадили нож в спину: Большая потеря
685
400
true
Дни.ру
1
5
4.7
96
info@dni.ru
+7 (495) 530-13-13
ООО «Дни.ру»
235
35
Шоу-бизнес
“Оба начали рыдать”: важное событие потрясло Долинского до глубины души

“Оба начали рыдать”: важное событие потрясло Долинского до глубины души

Новоиспеченный дед Владимир Долинский захлебывается от эмоций. Его дочь Полина Долинская родила первенца.
прочитано 33 раза

Дочь артиста Владимира Долинского Полина Долинская принесла в отчий дом львенка: несколько дней назад 33-летняя актриса разродилась первенцем.

Новоиспеченный дед захлебывается от эмоций: Долинский рассказал, что расплакался от счастья, получив звонок с новостью о пополнении.
“Впервые в жизни рыдал от счастья! Родился Даниил! Львенок! ”, – не может удержаться от эмоций Владимир Долинский.

“Мы оба начали рыдать. Потом смеемся, потом ревем, летят какие-то слова, междометия…”, – не скрывает подробностей артист о первом разговоре с мужем дочери.

Роды Полины Долинской, по словам отца, прошли в “лучшей в стране клинике” Лапино, а акушер-гинеколог, которая вела всю беременность его старородящей дочери, заслуживает отдельной похвалы.

Теперь Полина Долинская будет вынуждена оставить Малый театр и уйти в декретный отпуск. Впрочем, о том, кто будет кормить семью, ей вряд ли придется переживать: ее муж, Дмитрий Марин, продолжит играть в Малом театре. Если что – поможет отец Владимир Долинский: он явно успел наполнить “кубышку” за свою долгую трудовую деятельность.

Напомним, что у Долинского особые отношения с деньгами: в молодости он сидел в тюрьме за финансовые махинации. Полученным опытом он некоторое время назад поделился с брошенным за решетку Ефремовым*.

ПРОПАЛИ ДОКУМЕНТЫ НА КВАРТИРУ: ЧТО ДЕЛАТЬ?

Владимир Долинский. Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press/www.globallookpess.com
Автор: 22 августа 2022, 14:45 Источник: PROZVEZD ✓ Надежный источник

Политика

США настраивают мир против России

Шоу-бизнес

Рудковская ходит с "тревожной кнопкой"

Проишествия

В Якутии медведь растерзал оленевода

Lifestyle

Легенду Мишки Япончика поставили на сцене
Шоу-бизнес

65-летняя веселая вдова Зудина вывалила голую грудь перед толпой мужиков: Даете!

Артистка не постестнялась

Шоу-бизнес

"Все будет по-другому": Кравец сообщила точную дату возвращения в телеэфир развлекательных шоу

Ждать осталось недолго

Шоу-бизнес

Королева, Нюша, Собчак: за что благодарить дерущих с народа деньги за воздух "инфоцыган"

Необычный взгляд

Шоу-бизнес

Брошенному семьей побирающемуся по загранице Галкину всадили нож в спину: Большая потеря

Такие дела

Гороскоп

Гороскоп на неделю с 22 по 28 августа 2022 года
Гороскоп на неделю с 8 по 14 августа 2022 года
Гороскоп на неделю с 1 по 7 августа 2022 года
Гороскоп на неделю с 25 по 31 июля 2022 года

Здоровье

Впервые с начала весны в России за день выявили больше 33 тысяч случаев ковида
В России за день число госпитализаций с ковидом выросло на 115%
В России нашли новый штамм коронавируса "дельтакрон"
Будьте готовы! Озвучены сроки новой волны ковида в России

Спорт

"Господи, помоги!": Горькая потеря довела убитую горем Тутберидзе до отчаяния
"Рак мозга": почему Медведева поставила спортивную карьеру на паузу
"Нет ни совести, ни чести": укатившая в США Тутберидзе взорвалась из-за наглой лжи
Впервые стала мамой: 35-летнюю Шарапову поздравляют с прибавлением

Регионы

В Подмосковье женщина заказала убийство своего сына
В челябинском лагере воспитанники надругались над подростком
Два жителя Екатеринбурга устроили драку в магазине из-за одежды
В Норильске полиция поймала подозреваемого в нападении на женщин в Норильске
© 2015-2022 ООО "Дни.ру". Все права защищены. info@dni.ru 18+