“Оба начали рыдать”: важное событие потрясло Долинского до глубины души

Дочь артиста Владимира Долинского Полина Долинская принесла в отчий дом львенка: несколько дней назад 33-летняя актриса разродилась первенцем.
Новоиспеченный дед захлебывается от эмоций: Долинский рассказал, что расплакался от счастья, получив звонок с новостью о пополнении.
“Впервые в жизни рыдал от счастья! Родился Даниил! Львенок! ”, – не может удержаться от эмоций Владимир Долинский.
“Мы оба начали рыдать. Потом смеемся, потом ревем, летят какие-то слова, междометия…”, – не скрывает подробностей артист о первом разговоре с мужем дочери.
Роды Полины Долинской, по словам отца, прошли в “лучшей в стране клинике” Лапино, а акушер-гинеколог, которая вела всю беременность его старородящей дочери, заслуживает отдельной похвалы.
Теперь Полина Долинская будет вынуждена оставить Малый театр и уйти в декретный отпуск. Впрочем, о том, кто будет кормить семью, ей вряд ли придется переживать: ее муж, Дмитрий Марин, продолжит играть в Малом театре. Если что – поможет отец Владимир Долинский: он явно успел наполнить “кубышку” за свою долгую трудовую деятельность.
Напомним, что у Долинского особые отношения с деньгами: в молодости он сидел в тюрьме за финансовые махинации. Полученным опытом он некоторое время назад поделился с брошенным за решетку Ефремовым*.