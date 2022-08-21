"Монро нашего времени": Красавица Проскурякова довела народ до экстаза

В личном блоге артистка поделилась фотографиями и видео с московского кинофестиваля "Будем жить". Для мероприятия супруга Игоря Николаева выбрала черное платье с глубоким вырезом, которое идеально село по фигуре. Волосы певица закрутила в упругие кудри, а на лица нанесла сдержанный макияж, который лишь подчеркнул достоинства.
В комментариях пользователи Сети рассыпались в комплиментах Юлии Проскуряковой, она буквально довела народ до экстаза. Как отмечает Teleprogramma.pro, звезду даже сравнили с одной из главных красавиц истории. "Монро нашего времени", "Русская Мэрилин Монро", "Красотулечка", "Красавица", – написали под публикацией.
Напомним, не так давно Юлии Проскуряковой пришлось отбиваться от толпы недоброжелателей. 40-летняя жена Игоря Николаева назвала худых женщин селедками, обвинив их в липосакции и уменьшении желудка. Ранее звезда неоднократно признавалась, что лично ей худоба не идет, однако злопыхатели уверены: Проскурякова лукавит, на самом деле не любит свои формы, поэтому и выливает негатив на других.
Впрочем, это не мешает певице строить карьеру и в качестве актрисы. Как оказалось, жена Игоря Николаева снялась в сериале, который скоро появится на экранах.