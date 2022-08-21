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Шоу-бизнес
"Монро нашего времени": Красавица Проскурякова довела народ до экстаза

"Монро нашего времени": Красавица Проскурякова довела народ до экстаза

Юлия Проскурякова показала кадры, которые не оставили поклонников равнодушными.
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В личном блоге артистка поделилась фотографиями и видео с московского кинофестиваля "Будем жить". Для мероприятия супруга Игоря Николаева выбрала черное платье с глубоким вырезом, которое идеально село по фигуре. Волосы певица закрутила в упругие кудри, а на лица нанесла сдержанный макияж, который лишь подчеркнул достоинства.

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 Юлия Павловна Проскурякова

Юлия Павловна Проскурякова певица

В комментариях пользователи Сети рассыпались в комплиментах Юлии Проскуряковой, она буквально довела народ до экстаза. Как отмечает Teleprogramma.pro, звезду даже сравнили с одной из главных красавиц истории. "Монро нашего времени", "Русская Мэрилин Монро", "Красотулечка", "Красавица", – написали под публикацией.

Напомним, не так давно Юлии Проскуряковой пришлось отбиваться от толпы недоброжелателей. 40-летняя жена Игоря Николаева назвала худых женщин селедками, обвинив их в липосакции и уменьшении желудка. Ранее звезда неоднократно признавалась, что лично ей худоба не идет, однако злопыхатели уверены: Проскурякова лукавит, на самом деле не любит свои формы, поэтому и выливает негатив на других.

Впрочем, это не мешает певице строить карьеру и в качестве актрисы. Как оказалось, жена Игоря Николаева снялась в сериале, который скоро появится на экранах.

ПРОПАЛИ ДОКУМЕНТЫ НА КВАРТИРУ: ЧТО ДЕЛАТЬ?

Фото: Anatoly Lomokhov / Global Look Press / www.globallookpress.com
Автор: 21 августа 2022, 15:29 Источник: Соцсети ✓ Надежный источник
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