Жестокая расправа: жена Николаева вляпалась в неравные разборки

На днях 40-летняя жена российского композитора Игоря Николаева Юлия Проскурякова опростоволосилась, за что получила критику в свой адрес. В Сети ее образно забросали камнями за чересчур простой наряд для звезды такого масштаба. Также ей намекнули на лишний вес и посоветовали наконец похудеть.
Проскурякова не стала отмалчиваться и высказалась в свою защиту. В итоге она вляпалась в скандальные разборки с собственными поклонниками. В итоге получилась жестокая расправа над хрупкими худыми женщинами.
"Проскурякова назвала худых женщин селедками и обвинила в липосакции и удалении ребер и уменьшении желудка. Ранее она не раз признавалась, что худоба ей не идет. Да и Игорь Николаев недоволен, когда она теряет свои формы", – сказали на Центральном телевидении в шоу про звезд.
Однако многие поклонники усомнились, что Проскурякова говорит правду. Жена Николаева якобы лукавит и на самом деле не нравится себе такой, поэтому и критикует худых женщин.
Ранее "Дни.ру" писали о том, что Юлия Проскурякова попробовала себя в новой сфере работы. Она снялась в российском сериале, который скоро выйдет на экраны. Поклонники с нетерпением ждут этого события.