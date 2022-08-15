Звезды Голливуда Замок Галкина и Пугачевой Королевская семья Британии

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Шоу-бизнес
Жестокая расправа: жена Николаева вляпалась в неравные разборки

Жестокая расправа: жена Николаева вляпалась в неравные разборки

Жена Игоря Николаева устроила травлю непохожим на себя женщинам.
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На днях 40-летняя жена российского композитора Игоря Николаева Юлия Проскурякова опростоволосилась, за что получила критику в свой адрес. В Сети ее образно забросали камнями за чересчур простой наряд для звезды такого масштаба. Также ей намекнули на лишний вес и посоветовали наконец похудеть.

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 Игорь Юрьевич Николаев

Игорь Юрьевич Николаев певец, поэт, композитор, музыкальный продюсер

Проскурякова не стала отмалчиваться и высказалась в свою защиту. В итоге она вляпалась в скандальные разборки с собственными поклонниками. В итоге получилась жестокая расправа над хрупкими худыми женщинами.

"Проскурякова назвала худых женщин селедками и обвинила в липосакции и удалении ребер и уменьшении желудка. Ранее она не раз признавалась, что худоба ей не идет. Да и Игорь Николаев недоволен, когда она теряет свои формы", – сказали на Центральном телевидении в шоу про звезд.

Однако многие поклонники усомнились, что Проскурякова говорит правду. Жена Николаева якобы лукавит и на самом деле не нравится себе такой, поэтому и критикует худых женщин.

Ранее "Дни.ру" писали о том, что Юлия Проскурякова попробовала себя в новой сфере работы. Она снялась в российском сериале, который скоро выйдет на экраны. Поклонники с нетерпением ждут этого события.

КАК ПЕНСИОНЕРАМ ОФОРМИТЬ ЛЬГОТЫ НА ЖКХ

Юлия Проскурякова. Фото: Anatoly Lomokhov/ Global Look Press
Автор: 15 августа 2022, 14:48 Источник: Центральное телевидение ✓ Надежный источник
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