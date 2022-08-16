"Попытки обесценить и высмеять": После слухов об изменах жена Тарасова хочет оставить детей

Анастасия Костенко вот уже несколько лет замужем за Дмитрием Тарасовым. За это время ей пришлось пережить немало трудностей, ведь многие называли ее разлучницей и обвиняли в том, что она якобы увела мужа у Ольги Бузовой. Несмотря на это, модель не стала впадать в уныние и продолжила делиться с подписчиками моментами идеальной семейной жизни.
Однако злопыхатели до сих пор продолжают распускать слухи о том, что в семье Анастасии не все так гладко. Так, недавно начали говорить, что Тарасов изменяет молодой супруге, мол: он сожительствует с некой девушкой и мечтает бросить жену, однако не может этого сделать из-за детей. И на этот раз Костенко сохранила невозмутимость, заявив, что в ее отношениях с футболистом царит идиллия.
Накануне же модель удивила поклонников новостью: она наконец-то планирует выйти из декрета и пойти учиться в школу Останкино. Так, многодетная мать хочет оставить детей. Правда, на время и только для того, чтобы посвятить себя образованию. В микроблоге она заявила, что уже с сентября собирается приступить к обучению. При этом, рассказывая поклонникам о своих планах, женщина шутливо отметила, что каждый раз подобные желания заканчивались декретом.
Напомним, ранее Анастасия нередко подвергалась нападкам хейтеров, которые обвиняли ее в том, что она никак не развивается. Злопыхатели сравнивали модель с наседкой, что очень задевало ее. По словам супруги спортсмена, она успевает как работать, так и заниматься детьми. "Я развиваюсь. Еще будут попытки обесценить и высмеять?", – гневно отвечала она.