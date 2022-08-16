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Шоу-бизнес
"Попытки обесценить и высмеять": После слухов об изменах жена Тарасова хочет оставить детей

"Попытки обесценить и высмеять": После слухов об изменах жена Тарасова хочет оставить детей

Супруга Дмитрия Тарасова решила кардинально изменить свою жизнь.
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Анастасия Костенко вот уже несколько лет замужем за Дмитрием Тарасовым. За это время ей пришлось пережить немало трудностей, ведь многие называли ее разлучницей и обвиняли в том, что она якобы увела мужа у Ольги Бузовой. Несмотря на это, модель не стала впадать в уныние и продолжила делиться с подписчиками моментами идеальной семейной жизни.

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Однако злопыхатели до сих пор продолжают распускать слухи о том, что в семье Анастасии не все так гладко. Так, недавно начали говорить, что Тарасов изменяет молодой супруге, мол: он сожительствует с некой девушкой и мечтает бросить жену, однако не может этого сделать из-за детей. И на этот раз Костенко сохранила невозмутимость, заявив, что в ее отношениях с футболистом царит идиллия.

Накануне же модель удивила поклонников новостью: она наконец-то планирует выйти из декрета и пойти учиться в школу Останкино. Так, многодетная мать хочет оставить детей. Правда, на время и только для того, чтобы посвятить себя образованию. В микроблоге она заявила, что уже с сентября собирается приступить к обучению. При этом, рассказывая поклонникам о своих планах, женщина шутливо отметила, что каждый раз подобные желания заканчивались декретом.

Напомним, ранее Анастасия нередко подвергалась нападкам хейтеров, которые обвиняли ее в том, что она никак не развивается. Злопыхатели сравнивали модель с наседкой, что очень задевало ее. По словам супруги спортсмена, она успевает как работать, так и заниматься детьми. "Я развиваюсь. Еще будут попытки обесценить и высмеять?", – гневно отвечала она.

КАКИЕ КВАРТИРЫ НЕЛЬЗЯ БРАТЬ В ИПОТЕКУ

Дмитрий Тарасов. Фото: Dmitry Golubovich/Russian Look/www.globallookpress.com
Автор: 16 августа 2022, 22:04 Источник: "Социальные сети" • Требует проверки
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