"Навалял четверых по лавкам": готовящегося к разводу Тарасова уличили в подлой лжи

Неужели Дмитрий Тарасов бросит свою жену, которая родила ему четверых детей.

Недавно в Сети бурно обсуждали странное поведение футболиста Дмитрия Тарасова со своей женой Анастасией Костенко. Мужчина проявлял к ней безразличие и холодность. Фанаты заметили это, когда пара танцевала на мероприятии. Костенко смотрела на мужа влюбленным взглядом, а он, в отличие от нее, зевал по сторонам.

"Холодный"; "Не тянет его к Насте"; "На отвали танцевал", – написали фанаты.

В Сети начали ходить слухи о том, что Тарасов может бросить свою жену после того, как она родила ему четверых детей. Ведь он не больше чем предприимчивый наглец, считают поклонники.

Ведущий ютуб-шоу Anton S Live отмеил, что по его мнению, Тарасов относится к жене как к бизнесу. Для него семейная жизнь не больше чем работа, к которой он давно остыл.

"Я искренне верю, что горбатого могила исправит. Только так. Когда смотришь на Тарасова, я не верю, что наваляв четверых по лавкам, я не верю, что он останется. Единственное, что его сейчас держит, это бешеные алименты, которые он начнет выплачивать Костенко по закону в случае развода. Неужели там до сих пор любовь? Мне кажется, что чувак просто рассматривает их брак как бизнес-проект", – заявил ведущий.