Гниет: Издыхающий Губин поддержал разврат на могиле Шатунова

Андрей Губин высказался в защиту устраивающих сатанинские пляски на могиле Юры Шатунова.

Юра Шатунов умер 40 дней назад от острой сердечной недостаточности. С тех пор фанаты не оставляют в покое могилу прославленного певца на Троекуровском кладбище. Они сотнями приходят к месту захоронения. Порой там творится страшное. Пришлось даже приставить охранника к могиле Юры Шатунова, ведь неровен час, его останки того и гляди вытащат из гроба неадекватные поклонники.

Коллега покойного артиста певец Андрей Губин не видит в происходящем ничего удивительного. Да, фанаты танцуют на могиле, бросаются на крест, пьют водку и делают бог весть что. Но на это они и фанаты.

Андрей Губин считает нормальным, что на могилу Юры Шатунова поклонники идут тысячами, ведь смерть 48-летнего исполнителя хита "Белые розы" для многих стала шоком.

"Значит они действительно ценили Юрия и скорбят о нем", – сказал Губин.

Напомним, сам Андрей Губин давно страдает от тяжелого недуга. У него диагностирована левосторонняя прозопалгия лица. Из-за судорог, кашля и сильных болей певец не может наслаждаться жизнью. При такой болезни надо постоянно принимать психотропные, седативные и противовоспалительные препараты. "Может, кости лицевого скелета гниют у него", – говорили об издыхающем артисте врачи.