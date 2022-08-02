"Я не выживу": Зверски избитая в Латвии выскочка Хаматова мучается из-за боли

После начала спецоперации на Украине одна из самых востребованных в России актрис Чулпан Хаматова позорно сбежала за границу.



Звезда театра и кино обосновалась в Латвии, где стала вести себя как настоящая выскочка. Чулпан Хаматова принялась поливать грязью годами кормившую страну и отказалась от государственных наград, которые теперь, судя по всему, для нее не имеют никакого значения.

Правда, пребывание в чужой стране, судя по всему, оказалось не сладким. Не так давно артистка заявила, что в России могла получать за свою работу хорошие деньги. Да, и вообще, по ее признанию, жизнь в Риге – "это не то". Сейчас звезда ничего не остается, как давать интервью журналистам и жаловаться на свою непростую судьбу.

Финансовые вопросы Чулпан Хаматова при этом не затрагивает, а вот людей, которые плюнули в нее после отъезда, обсуждает с охотой. Стоит признать, что из-за побега за границу и поклонники, и коллеги по творческому цеху зверски на нее набросились.



Своими хлесткими, обидными фразами они, образно говоря, избивают актрису, которая находится в Латвии. Да, и сама актриса лично заявила, что получила хороший пинок от людей, которым в свое время помогала, просто потому, что сейчас это "выгодно". Но нападки хейтеров не заставили Чулпан Хаматову измениться, однако над своими взглядами на жизнь она задумалась.

"Я это я, я уже не буду другой. Я просто не выживу, если я стану другой...", – заявила актриса.

Теперь она мучается из-за дилеммы: стоит ли и дальше оказывать помощь людям, которые потом причинят ей боль, будут издеваться и нагло лгать в глаза.