Жизнь за границе для Чулпан Хаматовой оказалась очень тяжелой.

После начала спецоперации на Украине одна из самых востребованных актрис России позорно сбежала в Латвию и повела себя как настоящая предательница! Во время общения с зарубежной прессой Чулпан Хаматова отказалась от госнаград, которые получила на родине, таким образом плюнув в годами кормившую ее страну.

Однако пребывание на чужбине, судя по всему, оказалось не таким радужным, как она себе представляла. На днях звезда театра и кино откровенно призналась, что жизнь в Латвии – "это не то", чем дала повод многим россиянам позлорадствовать. Очевидно, что заработки артистки за бугром невозможно сравнивать с гонорарами на родине. Ведь уже который год она входила в список самых высокооплачиваемых деятелей искусства.

Так что, теперь, получая копейки в театре в Риге, Чулпан Хаматова, судя по всему, с трудом сводит концы с концами. Но самое страшное, уверен Михаил Шахназаров, еще впереди. Журналист колко подметил, что совсем скоро беглянка будет тосковать по столице, а другой мир в виде чужой страны, куда она решила уйти, принесет ей только страдания. Мол, артистка еще не успела испытать на себе все "прелести" жизни в Латвии.

Правда в том, рассуждает Шахназаров, что с наступлением осени новый дом своим затянутым облаками небом придавит артистку к земле, утопит в болоте депрессии и подарит чувство бесконечной тоски. Можно сказать, что своими печальными прогнозами на будущее журналист похоронил беззаботную жизнь Чулпан Хаматовой в Риге.